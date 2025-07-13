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    警騎機車鳴笛衝現場 左轉遭撞飛昏迷

    機車滑行到騎樓下。（記者邱俊福翻攝）

    機車滑行到騎樓下。（記者邱俊福翻攝）

    2025/07/13 05:30

    〔記者邱俊福／台北報導〕台北市中山區昨天凌晨發生員警騎乘警用機車出勤，鳴笛趕現場時遭轎車撞飛的意外事故，該名市警中山分局中山一派出所蔡姓員警，當時開啟警示燈及警報器趕往轄內一家超商，欲處理店員與顧客糾紛，警機車從中山北路左轉長安東路時，被對向一輛多元計程車攔腰撞上，重大撞擊力造成蔡員安全帽噴飛，摔落地面時頭部重創，警用機車也滑行約五公尺倒在附近騎樓，緊急送台大醫院開刀搶救後，目前呈現昏迷，送加護病房觀察中。

    轎車駕駛稱樹木擋視線

    多元計程車陳姓駕駛未受傷，酒測值零，他接受警詢時說，當時車速約四、五十公里，因中央分隔島有樹木阻擋視線，沒有看到警用機車左轉駛來。警方已調閱相關監視器等資料，了解多元計程車有無超速或違規狀況，以及警用機車趕赴現場過程有無違失，進一步釐清肇事原因與責任歸屬。

    警方表示，昨天凌晨三時廿分許，蔡員接獲轄內發生超商店員因顧客在店內餐食問題，引發糾紛事件，他立即騎警用機車開啟警示燈及警報器，沿中山北路北往南方向，抵達長安東路口左轉時，與從中山北路南往北方向駛來的直行多元計程車撞上。

    警頭重創 仍在加護病房

    蔡員當場遭撞飛，因安全帽噴飛，他墜地時頭部撞擊受重創，救護人員獲報抵達，緊急將他送往台大醫院救治；警分局獲報前往現場了解及前往醫院關心，表示將全力協助後續就醫等事宜。

    北市警中山分局中山一派出所蔡姓員警凌晨騎警用機車鳴笛趕現場，轉彎時遭轎車攔腰撞上。（記者邱俊福翻攝）

    北市警中山分局中山一派出所蔡姓員警凌晨騎警用機車鳴笛趕現場，轉彎時遭轎車攔腰撞上。（記者邱俊福翻攝）

    北市警凌晨騎用機車鳴笛趕現場，轉彎遭對向轎車撞上，警用機車滑行到騎樓下。（記者邱俊福翻攝）

    北市警凌晨騎用機車鳴笛趕現場，轉彎遭對向轎車撞上，警用機車滑行到騎樓下。（記者邱俊福翻攝）

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