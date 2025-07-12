豐原5死／李團長又被控對安親班家長下手

陳姓夫妻指控也被李姓女團購主騙走約兩百萬元。 （民眾提供）

2025/07/12 05:30

〔記者歐素美、張瑞楨／台中報導〕台中市豐原王姓一家五口生前遭詐騙千萬元，被檢方諭知十五萬元交保的全案關鍵人李姓女團購主，昨天又遭一對陳姓夫妻控訴，李女曾開設安親班，對安親班孩子的家長行騙，疑有五、六人受害。

五、六名家長受害

另一方面，檢警追查豐原王家遇詐案，前天發動第二波搜索行動及傳喚六人，原本有四人被認為疑涉入案情，警方詢後將其中兩名當舖業者列為洗錢、詐欺罪嫌疑人，一名銀樓業者列為證人，昨將三人移送台中地檢署複訊，檢方訊後認為證據不足，將二名當舖業者也改列證人，昨天凌晨均無保請回。

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第二波搜索 均無保請回

指控李女涉詐的陳姓夫妻說，他們做類似盤商的生意，李女會來批貨，每次都是一萬多元，說要賣給旗下「團媽」，因彼此認識近十年，某天李女突然說「有更好賺的生意」，慫恿他們投資氣炸鍋買賣，夫妻投入五十萬元，李女合併利潤開出多張支票，前幾次兌現，後來又要他們找親友加碼，陳男的姊姊投入八十萬元後，李女即失聯，短短一、兩個月就被「養套殺」。

陳姓夫妻表示，當初幼兒園、安親班也有五、六位家長受騙，以及已出面控訴的鍾男，都是在二○一九年前後被騙，卻因李女前期支票有兌現，告不成詐欺，雖打贏民事官司，李女夫妻已脫產，根本索討無門。

陳姓夫妻說，發生王家五口命案後，看到新聞，驚覺幕後人都是李女，而且已經出人命了，李女還在假裝無辜、裝可憐。

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