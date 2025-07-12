孫安佐表姊列愛情詐騙被告／詐團疑憂狄鶯知情會不妙

孫安佐的表姊、號稱「國民表姊」的網紅「Ariel」林沐希。 （取自林沐希IG）

2025/07/12 05:30

〔記者王定傳、邱俊福／台北報導〕檢警偵辦以蘇姓男子為首的愛情詐欺集團，查出網紅孫安佐的表姊網紅「Ariel」林沐希也捲入，檢警發現林女曾與被害人見面，懷疑她與詐團配合，碰面取信被害人，一併列為被告傳喚；林女辯稱，以為公司為她安排的是粉絲見面會。台北地檢署複訊後，諭知她五萬元交保，但林籌了四個多小時拿不出保金，最後改為限制住居請回，林女一路啜泣著離開地檢署。

5萬交保金籌不出

改限制住居哭著離開

據了解，林沐希加入蘇男的娛樂公司後，被認為配合度不夠，業績也不好。另據悉，詐團高層疑擔心林女的姑姑狄鶯知道後，會為公司惹來麻煩，未向林透露太多細節，林雖然也被安排與網友見面，但她在偵訊時，提及粉絲有談到與她交往等內容，令她疑惑、感覺怪怪的。

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曾與被害人碰面 但業績差

檢警追查，與蘇嫌合作的網紅涉案程度不一，有人清楚內情，事先就談好「出場費」或可以配合語音聊天、碰面吃飯等以取信被害者；至於林女也曾與被害人碰面，但其業績不好，排在公司後段班，且強調與網友見面以為是粉絲見面會等情，檢警認為她的涉案情況須再釐清。

林沐希外型亮眼、上圍傲人，在Instagram（IG）擁有十一萬名粉絲，加上是孫安佐表姊，又神似她的姑姑狄鶯，而有「國民表姊」封號。

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