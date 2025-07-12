悍婦追打嗆殺3女律師／去年就在法庭施暴 獲無保請回

林姓悍婦去年挨告案一審時，就在法庭內辱罵、還呼第一位女律師巴掌，女律師閃避躲掉。（資料照）

2025/07/12 05:30

打官司 牽怒弟的律師

〔記者張瑞楨／台中報導〕台中市林姓婦人被弟弟控告民事案，強悍的林婦在法庭內，辱罵弟弟委任的一位女律師，還呼巴掌未遂，又跟蹤第二位女律師，在法院旁追打及潑灑不明液體，女律師提告傷害罪，希望林婦道歉並捐十五萬元行善，林悍然拒絕，檢察官讓她無保請回；結果林婦又威脅第三位女律師「開直播殺妳」。台中律師公會昨天譴責暴行

，呼籲檢、院重視對律師的暴行。

巴掌、潑液體…愈發激烈

林婦的暴行從去年就開始，挨告案一審時，她在法庭內辱罵、還呼第一位女律師巴掌，女律師閃避躲掉，林婦一審敗訴。去年十一月，她尾隨離開台中地院的第二位女律師，在法院附近追打對方和潑灑不明液體，女律師奔入超商求救；事後，女律師希望林婦道歉及捐款十五萬元行善，她願無條件撤回傷害罪告訴，林婦悍然拒絕，檢察官讓林婦無保請回。

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案件上訴二審後，林婦作風不改，在法庭上用「性器官字彙」當庭辱罵第三位女律師，還威脅「開直播殺妳」。

律師界盼修法加重刑責

執業卅二年的律師林瓊嘉說，如果連律師都安全不保，又如何為受害人或弱勢者發聲？「好律師若沉默，壞人就會肆無忌憚」，律師常成為仇恨的投射對象，甚至被當事人攻擊喪命，他希望比照「社會工作師法」，增訂對律師施暴加重刑責的條文。

台中律師公會理事長吳中和與理監事，籲各法院與檢察署重視律師安全，對攻擊者迅速查辦，並考量強制處分（如聲押），避免發生更嚴重憾事，同時建議司法院與法務部加強司法人員危機處理訓練，強化法庭、偵查庭安全機制。

婦輸官司 判給付弟348萬

台中地院表示，在法院內遇到安全危害，可即時向法官反應，法庭外可向法警求助，法院會竭力維護開庭與洽公人員安全。

林婦胞弟對姊姊提出「返還信託物」民事訴訟，主張把土地抵押給胞姊，並未貸款，胞姊竟賣掉土地，台中地院去年六月判林婦給付原告三四八萬餘元，案件已上訴高等法院台中分院審理。

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