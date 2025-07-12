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    警作證：比鞭炮還大聲／敲地撞門…噪音擾鄰 判賠105萬

    蔡女去年三月至四月間，以物品敲門、大聲關門、石頭撞門和地板等發出噪音，鄰居不勝其擾再度提告。（示意圖，非新聞事件照片）

    蔡女去年三月至四月間，以物品敲門、大聲關門、石頭撞門和地板等發出噪音，鄰居不勝其擾再度提告。（示意圖，非新聞事件照片）

    2025/07/12 05:30

    〔記者鮑建信／高雄報導〕一名蔡姓女子曾因製造各類噪音遭莊姓鄰居控告，法院判她賠償二十五萬元定讞，但蔡女未因此獲得教訓，多年後又密集以撞門、擊鐵、敲地等方式，四十天內製造數百次噪音，莊姓鄰居一家人再度提告；高等法院高雄分院認為她毫無悔意，從重判決賠償八十萬元精神撫慰金，兩次判賠金額合計達一百零五萬元，十分罕見。

    首次判賠25萬元定讞 仍不改

    據了解，住在高雄市的蔡女為地方上頭痛人物，怪異行徑連里長都知道，她先是在二○○九年八月間至二○一一年間，經常以鐵器重擊地板、刮地板或以極大音量播放佛經音樂等方式發出噪音，平均一天十次以上，嚴重影響鄰居生活品質，蔡女最後被法院判賠廿五萬元定讞。

    事情平息一段時間後，蔡女自去年三月間至四月間，又開始以物品敲門、大聲關門、石頭撞門和地板等行為發出擾人噪音；莊姓一家四口難以入眠，精神、健康均受損，一家四口各求償二十五萬元，共請求一百萬元賠償金。

    蔡女出庭時承認發出聲響，辯稱只有用手敲、關門，未用石頭，音量在法律允許範圍，並稱晚間十二時至隔日上午六點均未發出任何聲音，未違法，也不可能影響鄰居健康。

    這回重判蔡女再賠80萬

    轄區員警則證稱，接獲多次噪音擾人的報案，前往瞭解發覺，現場聲音比放鞭炮還大聲，甚至有回音，聽起來更震撼，依其見聞，一定超過一般人合理忍受範圍。

    橋頭地院判決蔡女賠償莊家每人各廿萬元，共八十萬元撫慰金，蔡女上訴。高雄高分院根據錄音證物，認定蔡女製作噪音八十二例，發出聲響高達數百次，構成侵權行為，原審判決妥適，判蔡女敗訴，還可上訴。

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