娛樂公司詐團 招網紅、酒店辣妹為餌 搞愛情詐騙吸血上億 10人收押

檢警偵辦以蘇姓男子為首的愛情詐欺集團，查出網紅孫安佐的表姊網紅「Ariel」林沐希也捲入。（取自林沐希IG）

2025/07/12 05:30

〔記者王定傳、邱俊福／台北報導〕一名蘇姓男子成立娛樂公司，招募女網紅及酒店辣妹，引進過去「剝皮酒店」手法搞愛情詐騙，由「話術部隊」假冒她們進行網路交友，再以「業績未達標會被賣去陪酒」等各種理由，騙被害人買公司為她們發行的寫真集，部分網紅則視情況「陪吃飯」，藉此取信被害人，一年多來詐得上億元；檢警陸續逮捕涉案人，將蘇男等十名幹部聲押禁見獲准。

話務人員當替身 灌被害人迷湯

檢警追查，以蘇男為首的詐團分工縝密，有人專門招募網紅或酒店小姐，利用建立社群媒體粉絲專頁、辦活動等方式，把她們包裝成「網紅藝人」後，另有話務人員假扮她們，透過交友軟體等進行網路交友，經常對男被害人噓寒問暖、談天聊心經營感情。

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等到被害人掉入感情陷阱，就以家人生病、出車禍急需現金，或公司替她們發行寫真集，販售情況須達標等由，使被害人產生憐憫心理掏錢支助，等到被害人無力再支付時，就以不支持、分手等理由失聯。

誘入感情陷阱 各種名目大剝皮

與詐團合作的網紅，視配合程度獲得不同報酬，比如親自陪聊、碰面吃飯的次數等；此外，所謂寫真集其實十分陽春，且為PDF檔，成本極低，一本竟要價數千元不等，被害人少則被騙數萬元，多則上百萬元，還有網紅創造出上千萬元的「業績」。

台北地檢署四月起指揮刑事警察局電偵大隊、台北市警刑警大隊發動數波搜索，已逮捕廿多人，全案持續偵辦中。

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