竹縣多山凹 偷倒者眼中的聚寶盆

新竹地檢署表示，ㄅㄆㄇ猴園舊址成了非法棄土場，偷倒面積超過2萬坪，堆置高度約10層樓高，已有水土流失的危險。（新竹地檢署提供）

2025/07/11 05:30

填山凹造平地 一魚多吃變搖錢樹

〔記者黃美珠／新竹報導〕新竹縣偷倒事件層出不窮，除鄰近北台或竹科，導致不肖人士將許多開發案產生的土方就近濫倒外，該縣「得天獨厚」多山凹的地形就像是聚寶盆，別人填海造陸，不肖者卻是「填山凹造平地」，未來不管是推出建案炒房，還是弄成露營區、民宿咖啡廳、渡假小木屋、產創園區，統統都是搖錢樹，「改良」土地的過程還能「一魚多吃」，不止是新竹檢方昨天起訴的ㄅㄆㄇ猴園舊址如此，本報日前獨家披露、一樣在寶山三叉凸的非法棄土場也是如此。

寶山鄉長邱振瑋直言，會造成這樣的濫倒、亂倒，主要還是全國合法棄土場供需失衡，棄土場申設不易所致。以新竹縣為例，十幾年來，全縣曾有過的合法棄土場，因總量管制，始終維持「同時只能有兩個」；以致乾淨土方運棄金額，從過去每車一千多元，現在要五千元才能進入合法棄土場，為減省成本，不少人乾脆到處亂倒。

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寶山鄉長：合法棄土場供需失衡

邱振瑋說，合法棄土場腹地至少要十公頃以上，有的申設時就會言明未來場址會變更轉為丙建蓋住宅、養生村，或是申請工業用地開發成為產創園區等，只要一切依法申請獲准，就能把山凹變成聚寶盆。

不過邱振瑋身為鄉長，大聲疾呼希望棄土場不要總是設在寶山，增添寶山被偷倒的風險，且審核業者時，應附加業者管養棄土場周邊及運棄路線鄉道的責任，否則重車長時間輾壓造成鄉道破損，還威脅民眾用路安全，更會對鄉鎮市財政造成負擔。

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