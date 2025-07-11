從速嚴辦家暴／土城狠父毆兒違保護令 收押

土城家暴男殺妻案，現代婦女基金會呼籲，不要責備受害者，不要轉傳犯案影片，並務實檢討防治制度。（取自現代婦女基金會網站）

2025/07/11 05:30

〔記者王定傳／新北報導〕新北市土城區明德路本月七日發生謝姓男子當街砍殺妻子與小姨子命案，引發社會關注。隔日又有民眾在明德路上，目睹一名李姓父親當街毆打兒子的家暴案，錄影後PO上臉書，檢警獲報追查，發現李妻曾遭丈夫家暴，聲請保護令獲准，保護對象包含李妻及其子等家庭成員，隨即將李男拘提到案，複訊後認為李男恐有反覆實施之虞，依違反家庭暴力防治法向新北地院聲押獲准。

法官昨天下午開庭，訊問一小時後，以李男違反保護令犯罪嫌疑重大，加上李曾多次違反保護令、有反覆實施之虞，認為有羈押原因與必要性，裁定羈押。新北檢表示，檢方對任何無視保護令者，絕不姑息，將從速從嚴偵辦，以保護遭受家暴的被害人人身安全。

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該案發生在八日下午，李男當時騎機車違規四貼載妻兒上路，隨後當街出手毆打其子頭部三下。有民眾目睹，持手機錄影蒐證，放上臉書「我是土城人」粉絲專頁，指該男子還對小孩潑灑飲料、持安全帽打人等行為；PO文民眾氣憤地說：「小孩不管怎樣都是無辜的。」

警方報請檢察官指揮偵辦，據檢警追查，李妻三年前遭家暴，向法院聲請保護令獲准，保護令禁止李男對妻小等家庭成員實施不法侵害，未料，李仍然當街家暴，檢方前天火速簽發拘票，指揮警方逮捕李男，昨訊後聲押獲准。

家暴法規定，檢察官或司法警察發現被告犯家庭暴力或違反保護令罪嫌重大，且有繼續侵害家庭成員生命、身體或自由危險，情況急迫時，可逕行拘提；若經法官訊問認為嫌疑重大，有反覆實施之虞，得羈押之。

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