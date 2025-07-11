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    豐原5死／李團長的團購公司遭控養套殺騙來的 被害人驚爆：李女有當舖事業

    王家友人PO出李姓團購主與其丈夫照片，尋求被害人。（取自臉書）

    王家友人PO出李姓團購主與其丈夫照片，尋求被害人。（取自臉書）

    2025/07/11 05:30

    王家友人盼被害人勇於出面

    〔記者歐素美／台中報導〕捲入台中市豐原王家五口（已歿）遭詐騙案的李姓女團購主，涉案情節正由檢方持續調查中。王家友人尋求真相，盼與李女有糾紛的被害人出面，其中，一名鍾姓男子與李女曾有買賣公司、投資等糾紛，鍾表示，被李女騙走逾兩千萬元，法院判他勝訴，但李女與丈夫名下沒有財產，錢根本拿不回來。

    鍾男稱，他原本開設團購公司，二○一七年李女主動每月花一萬多至十萬元購入團購貨物，兩年後李女獲知他有意賣掉公司，自稱「有五個小孩要養，想要學團購生意，希望買下公司」，他基於對方向他團購兩年多，加上態度誠懇，答應以九六○萬元賣給李女。

    鍾男說，李女開了多張支票，分半年兌現，結果只兌現二百萬及一一二萬元，就表示「管不動員工」希望先將公司過戶，讓她成為名正言順的負責人，好加強管理；李女以二家公司（疑為空殼公司）為擔保開票，他同意先過戶，李女又鼓吹要他投資一千萬元加入李女的當舖事業，他基於信任，回開一千萬元支票給李女。

    鍾表示，不料團購公司負責人改成李女之名，通訊地址還是他的住處，引起其質疑，李謊稱是會計師弄錯，卻從此像變一個人，不僅支票全跳票，還嗆他「想把公司拿回去，就去法院告」。

    因李女支票前期都有兌現，律師稱很難構成詐欺，頂多就是民事糾紛，他雖提告獲勝，但李女與其丈夫名下都沒有財產，錢根本拿不回來。

    業主贏官司 2千萬卻拿不回

    鍾男控訴，李女先後騙走他買賣公司的價金及投資的一千萬元，甚至還把團購公司的貨物全部掏空，之後竟又跟下線團媽稱，她是被他（鍾男）欺騙；李女把剩餘約七、八百萬元貨物變現，加總起來，李女總共詐走他逾兩千萬元。本報昨試圖採訪李女，未連繫上，無法得知其回應。

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