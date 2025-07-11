豐原5死案檢警再出手／搜索當舖、銀樓 4業者列嫌疑人

豐原5口命案關鍵人之一的李姓團購者曾到當舖找王家姊妹，檢方諭知15萬元交保。（資料照，民眾提供）

2025/07/11 05:30

〔記者張瑞楨、歐素美／綜合報導〕台中市豐原區王姓一家五口死亡，王家人生前疑投資黃金與團購遭到詐騙，負債上千萬元，台中地檢署繼傳喚張姓美容師與李姓女團購主之後，昨天展開第二波偵辦行動，指揮警方搜索位於台中市、彰化縣等處的相關當舖、銀樓等六個點，並將四名業者、員工等人列為嫌疑人，以及另二人列為證人約談到案，全案漏夜訊問中。

二人列證人 漏夜訊問中

檢警偵辦王家遭詐騙案，迄昨包括張女、李女，已有六人列為嫌疑人或被告；據悉，待檢方複訊兩名證人後，不排除也有人會被轉列被告。

請繼續往下閱讀...

專案小組昨天共帶回五十二歲林姓當鋪業者、四十四尤姓銀樓業者、三十九歲張姓、五十七歲顧姓、三十四歲顧姓、四十三歲羅姓男子等人，先帶至豐原警分局警詢，警方表示，詢問後會依詐欺、洗錢防制法等罪嫌將相關人移送檢察官複訊。

檢警本月四日發動第一波搜索，約談將王家牽線給「李團長」的張姓美容師，訊後諭知限制住居；另一名慫恿王家投資黃金與團購的「李團長」，訊後被諭知十五萬元交保；檢方也約談議員、當舖業者等十一名證人，查扣十五部手機、平板等進行數位鑑識採證。

目前初查，張女介紹王家認識李女，李女慫恿王家每月刷十五萬元信用卡買黃金，黃金交給李女，李女支付卡費及提供三千元酬勞給王家，李女另慫恿王家投資二百萬元團購。不料今年農曆年後，李女沒支付刷卡費，又宣稱王家違約，要求賠償五百萬元，王家揹債還遭追討，此時李女介紹當舖給王家姊妹，抵押房子貸款二百萬元，年息高達四十八％，最後未蓋印。

另外，五人遺體已於昨天完成解剖，採集檢體送驗中。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法