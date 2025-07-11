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    棄土堆2萬坪、10樓高 撈2500多萬 濫倒ㄅㄆㄇ猴園 起訴12人

    新竹地檢署表示，曾是全國知名的ㄅㄆㄇ猴園成了非法棄土場，偷倒面積超過2萬坪，堆置高度約10層樓高，對山坡地破壞非常大。（新竹地檢署提供）

    新竹地檢署表示，曾是全國知名的ㄅㄆㄇ猴園成了非法棄土場，偷倒面積超過2萬坪，堆置高度約10層樓高，對山坡地破壞非常大。（新竹地檢署提供）

    2025/07/11 05:30

    〔記者黃美珠／新竹報導〕位於新竹縣寶山鄉雞油凸段雞油凸小段，曾是全國知名ㄅㄆㄇ猴園舊址所在地的十九筆土地，被新竹地檢署查出，該批土地共有人兼管理人羅義登涉嫌勾結非法濫倒集團，將土地當成棄土場撈金，集團從雙北、桃園的工地或環保資源回收業者處，以每車收費九千元到三千元不等，一車車地將營建事業廢棄物載運來此傾倒，犯行超過一年，不法獲利至少二五四二萬零九百廿元。

    土地共有人 涉勾結非法集團

    竹檢昨依違反水保法、廢清法等，起訴在押的羅男、業者、曳引車司機等十二人，對羅具體求刑二年六月，並沒入不法所得和相關犯案工具。

    檢方起訴指出，被亂倒的山坡地範圍高達兩萬三九一○坪，堆積的廢棄物有十層樓高，規模驚人，已嚴重破壞地貌，更對山坡地穩定性與環境生態造成重大威脅。

    跨縣市非法濫倒 犯案1年多

    涉案的吳姓男子是羅男雇用的曳引車司機；楊男是新北市祐德公司負責人，專門提供建物清潔服務；周男是新北一家車行曳引車司機；李姓、鄭姓男子是桃園市蘆竹一處工地現場負責人；簡男是靠行的曳引車主，劉男聽命簡男調派曳引車司機出車，還有余男、郭男、楊男、張男等四人也都是劉男所屬的車行曳引車司機。

    竹檢追查發現，整個偷倒案涉及跨縣市的三大不法集團，目前還在追查其他涉案者，全案持續擴大偵辦中。本案另被檢舉有員警涉入，此部分正由檢警追查釐清中，檢方表示這個部分暫無回應。

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