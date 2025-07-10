竹聯堂口 １男遭活活打死

北市艋舺大道上一處疑為幫派據點二樓發生一起命案。 （記者劉慶侯翻攝）

2025/07/10 05:30

緝毒警臨檢發現 沉睡少年承認與同夥圍毆

〔記者劉慶侯／台北報導〕台北市艋舺大道一處疑為竹聯幫地堂堂口據點的檳榔攤，昨下午二時被新北市警局汐止分局緝毒人員衝進去查緝時，意外在二樓發現一名身上多處毆傷、已死亡許久的男屍。警方逮捕在一樓沙發上沉睡的十六歲黃姓少年。他承認昨凌晨與另三名同夥共同毆打對方，但不知會造成傷重死亡，警方懷疑全案是毒品交易糾紛釀成命案。現根據指紋調查死者是住新北市的十九歲鄭姓男子。

汐止警分局緝毒人員，是今年六月間根據逮獲的未成年毒蟲，鎖定毒品依托咪酯來自北市艋舺大道某處檳榔攤，蒐證後懷疑是竹聯幫地堂堂口兼毒窟，昨下午二時，持搜索票前往查緝。

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警方進入現場後，先在一樓大廳內發現一名少年趴在沙發上沉睡，搖醒後在他身上搜出依托咪酯煙彈，緝毒人員隨後轉進二樓，赫然在地板上看到有名男子倒趴在地，渾身是傷已無氣息，於是立即通報轄管萬華警分局人員到場，並控制逮捕在一樓的少年。

黃姓少年稱不知死者是誰

萬華警分局偵查隊到場，根據現場並無血漬，死者頭部、身上呈現大片瘀血和傷勢，及身邊棄置的球棒，研判死者是遭重擊毆打後，致顱內、臟器大量內出血致死，黃姓少年供稱，昨晚間同夥多人將死者帶回租住處，大家持球棒毆打後對方倒地，涉案三人才陸續散去，留他看守。

黃姓少年說，他昨凌晨曾到樓上查看狀況，看到對方手腳還有在動，心想說應該沒有事，便沒再理會。後來因為自己太累，才到一樓睡覺，不知對方居然死亡，由於死者身上並無任何證件，黃姓少年也不知死者是誰，警方採擷死者指紋已查出身分；黃姓少年則因未成年身分目前夜停審問。警方同步調閱街頭監視畫面追查涉案在逃共犯中。

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