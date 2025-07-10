刑局三線一大隊長徐宏杰 涉貪被約談

刑事局南部打擊犯罪中心偵八大隊大隊長徐宏杰，涉貪污收賄遭搜索約談。（資料照）

2025/07/10 05:30

〔記者張文川、邱俊福／台北報導〕官拜三線一星的刑事局南部打擊犯罪中心偵八大隊大隊長徐宏杰，疑涉貪污收賄，士林地檢署昨指揮警、調發動搜索，搜索其辦公室與高雄住處，帶回徐弘杰與一名民間友人二人到案，深夜移送士檢複訊釐清案情。

警政署政風室接獲情資指稱，徐宏杰於調任南打中心偵八大隊隊長之前，在刑事局偵三大隊擔任副大隊長期間，涉嫌收受民間友人的賄賂，因此報請士檢指揮偵辦，檢察官昨指揮警政署政風室、刑事局督訓科、調查局台南市調查處，對徐宏杰等二人發動搜索並約談到案，偵辦案由為涉犯貪污治罪條例，全案昨由警、調訊問後，深夜移送至士檢複訊。

請繼續往下閱讀...

刑事局昨表示，如有發現同仁涉及違法，將嚴懲不貸。

緝毒悍將 破百億毒品

四十五歲徐宏杰是警察大學六十八期畢業，為警界有名的緝毒悍將，緝毒績效卓著，獲許多高層肯定而一路拔擢，例如他在高雄市刑警大隊偵六隊隊長期間，聯手海巡署、刑事局等單位，破獲國內緝毒史上最大宗運輸毒品海洛因及安非他命逾一公噸走私案，市價超過百億元，獲行政院頒發重大毒品案件查緝有功人員。

徐在保三總隊刑警大隊長任內，於新竹破獲一個大型製毒集團廠房，查扣到的K他命化學原料，估計可提煉製成六百多公斤K他命，黑市價超過二億元。徐屢破重大毒品案件，現卻傳出遭搜索約談，警界都感到訝異。

徐宏杰歷任高雄市刑警大隊偵六隊隊長、保三總隊刑警大隊長、嘉義縣警局刑警大隊長、刑事局偵三大隊副大隊長兼毒緝中心執行秘書，去年初直接從偵三大隊副大隊長，升任為偵八大隊大隊長。

☆少一份毒品就多一份健康，自由時報提醒您遠離毒品☆

☆自由時報電子報提醒您，防詐騙專線︰165，報案專線︰110☆

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法