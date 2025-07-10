詐團洗錢2億 女老師遭詐近億 逮29人

警方在現場查扣現金。（警方提供）

2025/07/10 05:30

辦公司帳戶給10萬吸收街友

〔記者張瑞楨、吳昇儒／綜合報導〕刑事警察局中部打擊犯罪中心第三隊，今年四月攻堅桃園一處詐欺洗錢集團的水房據點，赫見裡面住著十五名「街友董事長」或生意倒閉的失意人，被吸收成為詐團的公司人頭戶，警方共逮捕二十九人，清查該水房洗錢高達二億元，其中一名女教師被騙近億元。新北地檢署依加重詐欺等罪起訴十六人，其餘包括兩名涉嫌洩密律師等被告，尚在偵辦中。

宿舍住15名「街友董事長」

警方調查，一名家境富有、即將退休的女老師，誤信「假檢警」騙局，將存款匯給詐團「監管」後，還被慫恿抵押房地，拿錢投資股票，總共受害九四○○萬元；一名上市公司女主管和一名雲林蒜農，也各被騙走二千萬元。

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警方查出，詐團以辦妥一個公司帳戶給十萬元吸收街友或失意人，提供「宿舍」免費吃住，實則變相監管；此外，詐團會優先找具專業知識的人辦理變更公司負責人，避免遭查問識破。

台灣區塊鏈協會首任理事長吸金起訴

此外，身為兩家公司負責人的時任台灣區塊鏈協會首任理事長劉庭瑋，二○二一年起與友人陳承洋，對外誆稱與法國MEKA公司合作發行MEKA幣，隨後又推出SBC、DTT遊戲幣吸金，台北地檢署依詐欺等罪起訴劉男二人。

諷刺的是，台灣區塊鏈協會成立時，劉稱要讓社會大眾更加瞭解區塊鏈專業知識，並盼透過教育讓加密貨幣詐騙事件減少，沒想到自己淪為詐案主嫌。

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警方搜索詐欺洗錢據點時，發現15名「人頭老闆」住在一起。（警方提供）

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