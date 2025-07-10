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    滾輪流拉力大 救生衣也難上浮 專家：只能拋繩槍 或直升機救援

    橋下游攔沙壩援救溺水民眾，消防員的搜救船艇翻，事件迄今已造成一民眾死亡，兩勇消殉職。（擷取自記者爆料網）

    橋下游攔沙壩援救溺水民眾，消防員的搜救船艇翻，事件迄今已造成一民眾死亡，兩勇消殉職。（擷取自記者爆料網）

    2025/07/10 05:30

    〔記者徐聖倫／新北報導〕新北市新店廣興橋北勢溪前日有民眾違規玩立式划槳（SUP）落水，新北消防第四大隊派員搭橡皮艇救援時，因水流湍急翻覆，造成兩名消防員殉職，專家指出，面對此類「滾輪流」，縱使有救生衣，在如此強大的拉力下難以上浮，救援任務極為艱鉅，建議應採消防員延繩下水、拋繩槍或直升機吊掛方式救援，以確保救援人員的安全。

    新北市樹林水上救生協會理事長鄭萬枝解釋，水庫有攔沙壩，河床高低落差太大，就會造成「滾輪流」，水面上會激起白色氣泡、水花與水速和緩區域有明顯分線，就是「沸騰線」。

    鄭萬枝說，水流高低落差太大會造成向下的拉力，並往回捲，接著慢慢往和緩區域流去。就前日意外當下情況看來，SUP翻覆難以抵擋向下的拉力，縱使有救生衣，在如此強大的拉力下難以上浮，更別說還有可能撞擊到水底的消波塊或大石，造成意識昏迷。鄭萬枝無奈嘆，消防員已經著裝完整，配備動力橡皮艇，但也難敵滾輪流的威力，船艇說翻就翻。

    有資深消防員判斷，消防的船艇翻覆時，落水的人員很有可能已經撞擊到石塊或消波塊，意識昏迷，否則自救仍有機會上浮。面對落水意外，務必保持冷警、雙手護頭、肌肉放鬆、注意憋氣，順著水流流到和緩區域，就能浮上水面。話雖如此，但這項技巧連專業消防員都難以百分百掌握，遑論一般民眾。

    而面對滾輪流的救援任務，只能是使用消極的拋繩槍，兩岸拉繩保護消防員，並由消防員著裝扣在繩索上，延繩下水救援，另外也能使用直升機吊掛。但這一切都必須建立「看得到」搜救目標的狀況，若看不到也是徒勞。

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