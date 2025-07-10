滾輪流救溺 又一勇消張敬謙殉職

新北市警消人員前天前往新店區新店溪廣興 橋下游攔沙壩援救溺水民眾，消防員的搜救船艇翻，事件迄今已造成一民眾死亡，兩勇消殉職。（擷取自記者爆料網）

2025/07/10 05:30

成立災害事故調查會追查 新北市府檢討改善

〔記者翁聿煌、黃子暘、蔡昀容、陸運鋒／綜合報導〕新北市新店區廣興橋下游水域八日發生立槳（SUP）活動民眾及消防人員溺水事件，送往新店慈濟醫院搶救的勇消張敬謙，因為傷勢過重，九日中午在家人哀痛情緒下同意拔除維生系統，事件迄今已造成戲水民眾一人死亡，兩名勇消殉職。

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新店慈濟醫院內科加護病房主任蘇文麟表示表示，張敬謙八日送到北慈搶救時，到院時完全昏迷，血壓及心跳全無，經過搶救後陸續恢復血壓心跳，但因他腦部缺氧時間太久，無法自發性呼吸，造成多重器官衰竭，院方雖然使用葉克膜和低溫療法，但是他的血壓、心跳等生命跡象仍然極不穩定。張敬謙的父母在極度難過與不捨下，同意撤除維生系統，「讓張敬謙好走」，在中午十二點左右宣布他去世，家人非常難過，醫療團隊全程陪伴。另一位曹姓義消仍在加護病房搶救中，生命徵象暫時保持穩定狀態。

新北市長侯友宜昨表示，將從優撫卹。市府則指出，已依「消防法」成立災害事故調查會，二名殉職勇消均有相關救助證書，訓練期間有受過四十小時急流救生訓練，市府將嚴謹檢討改善，確保未來救災安全。

新北市消防局表示，初步查訪，因現場水勢異常洶湧，救援人員於渦流區域下方周圍嘗試搜索時，仍意外遭強大水流拉進滾輪流，無法脫離，最終導致船艇翻覆。

颱風天玩SUP 可開罰

溺水案件發生時，尚在丹娜絲颱風海警期間，對於SUP管理機制，交通部觀光署副署長黃勢芳說明，水域遊憩管理為屬地主義，將權責交由該區主管機關，違者可依觀光條例裁罰；此案也與水利法、災害防救法相關，有法可罰。

與溺水死亡陳男揪團玩SUP立槳的三女一男昨在醫院，僅說了「對不起」，對於其他不願多說。

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