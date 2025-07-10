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    自由日日Shoot》車手虛情假意的認錯有效／檢批法院輕縱 助長詐騙產業

    蔡男前案二審判決的幾乎同時間，他又當車手詐財150萬元，台中地院質疑他空言悔改，悔意全是假而判刑3年8月。（記者張瑞楨攝）

    蔡男前案二審判決的幾乎同時間，他又當車手詐財150萬元，台中地院質疑他空言悔改，悔意全是假而判刑3年8月。（記者張瑞楨攝）

    2025/07/10 05:30

    〔記者張瑞楨／台中報導〕台中豐原王家五口死亡，生前遭詐騙千萬元，還被逼債威脅，讓外界看清詐騙集團不僅貪財，還十分狠毒凶惡。被台中一個詐團吸收當車手的男子蔡仁祥，落網後則是虛情假意地拿出認錯悔悟的態度，順利獲得法院給予減刑寬典，實則他一邊打官司，一邊繼續當車手；檢方起訴蔡男所犯後案時，質疑法院常以車手不是詐團核心、或年輕一時失慮等由就減刑，毋寧是鼓勵有心當車手的人，「趁年輕，趕快做」，沒被抓就撈一筆，被抓也能獲得輕判，這樣如何遏止社會大眾投身「詐騙產業」？

    對於蔡男犯下的前案，判決書認為，除了未遂可減刑，蔡雖未與被害人和解，但坦承犯行有悔悟，且是詐欺集團最末端的邊陲角色，比起上級主謀，犯罪情節、參與程度與主觀惡性都比較輕；因而對於他犯下本刑為一至七年之刑的加重詐欺罪，一審、二審均僅判刑九月。

    忽略車手是多數詐欺組織的基石

    不過，承辦檢察官戴旻諺起訴蔡男犯下後案時，除具體求刑四年以上，還強調，部分法官僅以車手坦承犯行、角色邊緣、年紀尚輕等「抽象用詞」，即輕縱（輕判）車手，低估車手分工的惡性，忽略車手是多數詐欺組織的基石，如果沒有車手，縱使詐團幕後金主出錢再多、詐術再誘人、電信設備再先進，騙局都是空談，應該正視的是車手的惡性與危害。戴旻諺強調，年輕不該是輕判車手的理由，難道要活到相當年紀，才知道「不該加入詐欺組織當車手」？年輕就能獲輕判，毋寧是鼓勵有心行騙的人，「趁年輕，趕快做」。

    戴旻諺認為，蔡男再犯騙走一五○萬元，以一般中等收入且守法的人，絕非一、二年可存到這筆錢，如果法官可用一時行為失慮、年紀尚淺等空洞理由，讓車手輕易獲得最低刑度酌加數月的輕刑（一年多一些），將使詐騙成為穩賺不賠的偏門獲利捷徑，沒有查獲就大賺一筆，被查獲也能輕判，又如何避免普羅大眾見狀紛紛棄守底線，魚貫投身詐騙產業？

    律師︰量刑應考量是否彌補損害

    律師徐承蔭表示，量刑應考量詐欺被告「是否努力彌補所生損害」、「是否試圖與被害人達成和解」，如果車手犯後缺乏上述態度與行為，司法不宜減刑輕判，以免形同助長詐欺犯罪，也無法保障犯罪被害人權益。

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