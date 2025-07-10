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    涉收賄1208萬 圖利祭祀公業賣地 國民黨前和美鎮長阮厚爵 判9年8月

    國民黨籍前彰化縣和美鎮長阮厚爵（已改名為阮升立），涉收賄1208萬元圖利祭祀公業賣地，彰化地院依貪污治罪條例等罪判刑9年8月。（資料照）

    國民黨籍前彰化縣和美鎮長阮厚爵（已改名為阮升立），涉收賄1208萬元圖利祭祀公業賣地，彰化地院依貪污治罪條例等罪判刑9年8月。（資料照）

    2025/07/10 05:30

    〔記者顏宏駿／彰化報導〕國民黨籍前彰化縣和美鎮長阮厚爵（已改名為阮升立），接受祭祀公業行賄，讓公所核發「派下全員證明書」，讓祭祀公業得將約二億元的土地賣給建商，自己則收賄一二○八萬多元。彰化地院審結依貪污治罪條例等罪，法官認為阮厚爵未能廉節自守，反而收受賄款，實已敗壞官箴，重判他九年八月、褫奪公權六年，並沒收犯罪所得。

    此案緣於和美鎮一塊祭祀公業土地因辦理分割，多年都喬不攏。二○一八年間，祭祀公業派下員謝男等人為取得鎮公所核發的「派下全員證明書」，以出售土地，委由代書賴男、陳男向阮厚爵提議，若能取得證明書，土地出售後會給予總價金三成酬謝。

    阮向承辦課長施壓，讓原本應公告三十天改為十天，並在無人異議下通過申請並核發證明書，而謝男等人以一億九九一二萬元，將土地賣給建設公司。檢方查出，阮先後透過其姚姓司機，收下四二七萬元賄款及面額七八一萬二千元的支票，全案彰化地院近日審結宣判。

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