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    法庭稱願悔改 全在演戲 車手獲輕判 轉身竟續騙150萬

    男子蔡仁祥當詐欺集團車手，法院認錯悔悟竟全是演戲，案件上訴三審時，他又當車手騙走150萬元，台中地院認為蔡的悔意均為虛假，判刑3年8月。（資料照）

    男子蔡仁祥當詐欺集團車手，法院認錯悔悟竟全是演戲，案件上訴三審時，他又當車手騙走150萬元，台中地院認為蔡的悔意均為虛假，判刑3年8月。（資料照）

    2025/07/10 05:30

    〔記者張瑞楨／台中報導〕男子蔡仁祥前年當詐欺集團車手，拿走被害人八十萬元，法院審理時他除了認罪，並以自己年輕思慮不周、願意悔改為由，請求從輕量刑，一、二審將他輕判九月徒刑，三審繼續幫他「說項」，指蔡坦承犯行還能再減刑，依此撤銷發回更審。未料蔡男認錯悔悟全是演戲，案件上訴三審時，他又當車手騙走一五○萬元，落網後也再次上演認錯戲碼；後案經檢方起訴，具體求處四年以上之刑，台中地院認為蔡的悔悟均為虛假，將他判刑三年八月，併科罰金十五萬元。

    前審已從輕量刑 三審說還能再減

    判決書指出，廿六歲蔡男於二○二三年十二月間，假冒投資公司專員向陳姓被害人拿取八十萬元，被逮捕後一度遭羈押；出庭時蔡男表現出誠心認錯的態度，他所犯「共同詐欺取財罪」本刑為一至七年，南投地院以其犯行未遂減刑，輕判九月徒刑。

    上訴高等法院台中分院後，蔡一再強調自己年輕一時失慮，已經悔悟，盼以「犯罪情狀顯可憫恕」減刑及宣告緩刑；二審駁回，維持九月刑度，蔡又上訴三審。最高法院認同蔡男之言，認為他已坦承犯行，符合減刑規定，二審卻未減刑，撤銷原判發回更審。

    落網再演認錯戲碼 這回法官不饒

    諷刺的是，就在上訴三審時，蔡男於去年十月向江姓被害人拿取一五○萬元，交給詐團上手賺得一千元，台中地檢署起訴求刑四年以上；中院認定蔡犯下前案之後，空言指自己願悔改，卻繼續當車手，顯示悔悟之意全是虛假，但考量他已繳回犯罪所得一千元，將他判刑三年八月，可上訴。

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