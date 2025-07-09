土城殺妻男拒說 警沿國道尋獲凶刀

謝男被依殺人重罪 羈押禁見。（記者徐聖倫攝）

2025/07/09 05:30

謝男被依殺人重罪 羈押禁見

〔記者徐聖倫、吳仁捷／新北報導〕新北市土城區前天發生謝姓男子當街刺殺張姓妻子及小姨子致死的重大命案，檢警昨相驗，發現兩死者的臟器及頸部有多處致命傷，導致流血過多死亡，專案小組昨沿謝男逃亡的福爾摩沙高速公路沿線搜尋，起獲他行凶用的球棍及凶刀，新北地檢署檢察官昨訊後，依殺人重罪向法院聲請羈押禁見謝男，法官裁准。

謝嫌昨落網後，極度不配合，只透露將刺殺妻子張女及小姨子的凶刀丟棄國道，專案小組土法煉鋼，開車到福爾摩沙高速公路，目視搜尋沿線路肩，先後在桃園兩個路段發現嫌犯行凶的球棍及凶刀，其中刀柄斷裂的刀刃，顯見砍殺力道之大。

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警訊中，謝嫌供稱妻子、娘家都嫌棄他不務正業，但他自認沒虧欠妻子，加上對娘家人都有怨念，才會因此種下殺機，警方指出，謝男製作筆錄時，與辦案員警對答如流，因此斷定他所稱自己有精神疾病，根本是欲脫罪之詞。

檢警昨到新北市殯儀館相驗張家姊妹遺體，兩姊妹雙親最後進入指認遺體，其中張父難過到完全無法行走，需要旁人攙扶才能進入，張父在現場一度哀戚的大聲哭喊：「狠心人奪走我的兩個女兒，我以後怎麼辦」，令旁人動容。

不幸遇害的張家小妹乾爸媽，昨也相驗認屍，直指謝嫌在五日違反家暴令被移送時，若被收押，就不會發生之後的悲劇；娘家不少親友也到場，希望教訓謝嫌，但因謝嫌未到場，未發生脫序行為，據了解，檢警昨相驗結束，初判兩名死者遭利刃傷及胸口重要臟器及頸部、失血過多休克致死，但確切死因及致命傷，最快仍待今日解剖釐清。

家屬指出，凶狠謝嫌到案後，裝死裝活，拒不透露、交代案發經過，他砍殺妻子、小姨子砍到連刀柄都不見，可見當時下手時力道多大、多凶殘，希望司法給予極刑，還給家屬公道。

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