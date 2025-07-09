為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    熱搜
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　社會

    性侵32名小球員還拍片／棒球教練松志彬 90罪判刑

    台中某國小擔任棒球教練的松志彬，對卅二名男學童性侵、猥褻高達九十次，被判刑。（資料照）

    台中某國小擔任棒球教練的松志彬，對卅二名男學童性侵、猥褻高達九十次，被判刑。（資料照）

    2025/07/09 05:30

    〔記者陳建志／台中報導〕台中某國小擔任棒球教練的松志彬，二○一八年起在該國小擔任六年棒球教練，在學校還有到澎湖等外縣市比賽期間，對卅二名男學童性侵、猥褻高達九十次，年紀最小僅四歲，還拍下至少卅四段不雅影片，台中地院昨天一審宣判，九十罪分別判一年六月至八年六月不等刑期，因還有其他案件偵辦中，未定應執行年。

    猥褻90次 年紀最小才4歲

    松男早在二○○四年起於八年期間先後猥褻三名男童，法官依對未滿十四歲少年犯強制猥褻罪輕判二年、緩刑五年免入獄，不料校方未察覺有此前科，聘請他擔任棒球教練，沒想到竟是找到狼教練。

    起訴書指出，松志彬從二○一八年至二○二四年擔任某國小棒球教練，卻趁著帶隊到外縣市比賽，或私下與隊員見面等機會對男童上下其手猥褻，甚至性侵害並拍攝影片，還要求孩子們互摸、肛交，若不肯乖乖就範，就不讓孩子上場打球，直到去年十月家長投訴此案才爆發。

    松男犯案地點包括國小宿舍、道路旁、高雄某高中宿舍浴室（帶隊比賽）、被害男童住處、澎湖民宿與嘉義某飯店（帶隊比賽），以及該國小的棒球隊教室，甚至是載學童到學校的汽車內，共計卅二名學童受害，次數高達九十次，且拍攝卅四段不雅影片。

    台中市社會局並在今年四月依據「兒童及少年福利與權益保障法」公告其姓名。

    台中地院審理時，松男坦承犯行，法官痛斥他身為師長，不僅未盡保護教養義務，反而為滿足一己私慾，對被害學童身心造成無可抹滅的傷害，昨天一審宣判，包括對未滿十四歲男子強制性交罪、強制猥褻、使少年被製造與性相關電子訊號罪共九十罪，分別判三年六月至八年六月不等刑期，因尚有案件檢警偵辦中，未定應執行年。

    ☆民眾如遇同居關係暴力情形，可撥打113保護專線，或向各地方政府家庭暴力防治中心求助。☆

    ☆自由電子報關心您：若懷疑孩童遭受身體虐待、精神虐待或是性侵害、性騷擾，請撥打113專線，透過專業社工員接線服務，將可盡快救援在生命危機中的兒童。☆

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    社會今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播