性侵32名小球員還拍片／棒球教練松志彬 90罪判刑

台中某國小擔任棒球教練的松志彬，對卅二名男學童性侵、猥褻高達九十次，被判刑。（資料照）

2025/07/09 05:30

〔記者陳建志／台中報導〕台中某國小擔任棒球教練的松志彬，二○一八年起在該國小擔任六年棒球教練，在學校還有到澎湖等外縣市比賽期間，對卅二名男學童性侵、猥褻高達九十次，年紀最小僅四歲，還拍下至少卅四段不雅影片，台中地院昨天一審宣判，九十罪分別判一年六月至八年六月不等刑期，因還有其他案件偵辦中，未定應執行年。

猥褻90次 年紀最小才4歲

松男早在二○○四年起於八年期間先後猥褻三名男童，法官依對未滿十四歲少年犯強制猥褻罪輕判二年、緩刑五年免入獄，不料校方未察覺有此前科，聘請他擔任棒球教練，沒想到竟是找到狼教練。

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起訴書指出，松志彬從二○一八年至二○二四年擔任某國小棒球教練，卻趁著帶隊到外縣市比賽，或私下與隊員見面等機會對男童上下其手猥褻，甚至性侵害並拍攝影片，還要求孩子們互摸、肛交，若不肯乖乖就範，就不讓孩子上場打球，直到去年十月家長投訴此案才爆發。

松男犯案地點包括國小宿舍、道路旁、高雄某高中宿舍浴室（帶隊比賽）、被害男童住處、澎湖民宿與嘉義某飯店（帶隊比賽），以及該國小的棒球隊教室，甚至是載學童到學校的汽車內，共計卅二名學童受害，次數高達九十次，且拍攝卅四段不雅影片。

台中市社會局並在今年四月依據「兒童及少年福利與權益保障法」公告其姓名。

台中地院審理時，松男坦承犯行，法官痛斥他身為師長，不僅未盡保護教養義務，反而為滿足一己私慾，對被害學童身心造成無可抹滅的傷害，昨天一審宣判，包括對未滿十四歲男子強制性交罪、強制猥褻、使少年被製造與性相關電子訊號罪共九十罪，分別判三年六月至八年六月不等刑期，因尚有案件檢警偵辦中，未定應執行年。

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