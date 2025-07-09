盜版月光寶盒 買家訂製也觸法

刑事局偵三隊在新北、桃園等地查獲5名賣 家販售盜版遊戲的「月光寶盒」，初估侵 權金額逾40億元。 （記者黃佳琳翻攝）

2025/07/09 05:30

〔記者黃佳琳／高雄報導〕一九八○年代大型遊戲機台風靡全世界，投十元硬幣就能與電腦或是同好對戰，這股風潮持續近廿年，才逐漸被網路遊戲及家用遊戲主機取代，中國有不肖廠商私下將這些未獲授權的「老遊戲」集結在IC板上，以「月光寶盒」為名對外販售，市價最低不到兩千元就能入手，但檢警提醒，玩家購買和遊玩「月光寶盒」雖未觸法，但只要有「訂製」需求，仍會吃上官司。

資深玩家指出，目前市面上最常見的家用遊戲主機，分別為任天堂的SWITCH、微軟的XBOX及索尼的PS5，這些遊戲主機自從問世後，因功能與影音日新月異，讓功能老舊大型遊戲機台逐漸被淹沒在時間洪流裡。

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二○○五年間，有中國不肖廠商將倉庫的大型機台IC板拆取後，從中竊取遊戲資料，再集結到一塊主機板上，隨著科技進步，遊戲內容也逐漸增量到數千、數萬款，還將主機取名為「月光寶盒」，吸引懷舊玩家注意。

有廠商就在宣傳文案中，寫明「月光寶盒或許不是什麼厲害的遊戲機，但可能是一台回憶時光機，小孩或親朋好友不知道你童年有多會打電動，現在帶回家，用實力告訴他們，老子以前是高手」。

不過，「月光寶盒」品質不甚穩定，號稱可遊玩兩、三萬款遊戲，但實際能玩的遊戲可能連十分之一都不到，且大部分老遊戲畫質粗糙，已不符合現代人美感，加上低價策略，工藝品質不佳，搖桿很容易壞。

檢警指出，將持續針對跨境非法侵權供應鏈加強查緝；雖然玩家購買和遊玩「月光寶盒」雖不觸法，但只要有向廠商指名要玩哪款盜版戲，讓廠商協助「訂製」主機內容，仍會吃上著作權法和智慧財產權官司，可處三年以下有期徒刑、拘役，或科或併科七十五萬元以下罰金，甚至面臨遊開發商民事求償。

☆民眾如遇同居關係暴力情形，可撥打113保護專線，或向各地方政府家庭暴力防治中心求助。☆

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