中國盜版遊戲機月光寶盒／5賣家侵權40億 日商任天堂提告

刑事局偵三隊在新北、桃園等地查獲5名賣 家販售盜版遊戲的「月光寶盒」，初估侵 權金額逾40億元。 （記者黃佳琳翻攝）

2025/07/09 05:30

〔記者黃佳琳／高雄報導〕來自中國、網路熱銷多年的盜版遊戲主機「月光寶盒」，一台遊戲機集結兩萬多款遊戲，深受懷舊玩家喜愛，蔡姓男子等五名賣家在購物網站販售，被日商任天堂跨海提告侵權，刑事局智慧財產權偵查大隊（偵三隊）獲報展開追查，逮捕蔡男等人到案，估算他們販售的盜版遊戲軟體逾五百萬套、侵權市值逾四十億元，訊後依違反著作權法分別移送檢方偵辦。

遊戲機集結兩萬多款遊戲

偵三隊指出，日商任天堂株式會社報案，指稱有不法業者利用網路購物平台大量販售未授權遊戲軟體的遊戲機「月光寶盒」，藉此牟取暴利，嚴重侵害智慧財產權，警方成立專案小組調查，掌握多名業者疑似從境外大量進口盜版遊戲機販售牟利。

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專案小組去年底先在新北市、桃園、新竹展開第一波的搜索行動，逮捕李姓（四十二歲）、匡姓（廿五歲）以及林姓（五十三歲）等三位賣家，查扣電腦主機三台、硬碟廿三顆、盜版遊戲機七十八台等證物。

今年二月和五月，又分別在新竹和高雄逮捕陳姓（卅九歲）、蔡姓（卅二歲）賣家，其中，蔡姓賣家生意最好，他先向中國不法業者訂購頂規盜版遊戲機（PRO版）零配件後進口來台，依客戶需求組裝訂製盜版遊戲機再售出，他的組裝工廠就被搜出盜版遊戲機九十一台、遊戲機主機板一百一十四片。

盜版遊戲軟體達5百萬餘套

警方表示，由於此次查緝行動侵權數量龐大，經權利人辨識扣案證物，估算盜版遊戲軟體達五百萬餘套，確認均為未獲授權的遊戲檔案，初估侵權市值逾四十億元，全案依違反著作權法、商標法等罪嫌，分別移送新北、桃園、新竹、高雄地檢署偵辦。

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