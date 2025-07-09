民眾違法到禁制水域玩水／5警義消冒險救援 1勇消枉死

殉職勇消吳恩碩生活照。 （取自吳員臉書）

2025/07/09 05:30

命危張姓警消、曹姓義消 與死神拔河

〔記者翁聿煌、吳仁捷、陸運鋒／新北報導〕新北市消防局昨派員到新店區廣興橋下方瀑布救援玩SUP（立槳）溺水民眾時，一艘載滿五名警義消的橡皮艇翻覆，造成警消吳恩碩死亡，他身後遺留一對兒女、妻子，至於命危的張姓警消、曹姓義消，仍與死神拔河；案發地點下游河段設有台電桂山發電廠管理的警示告示牌，明確標示「上游水壩隨時會放水」，並禁止在河床區域內進行戲水、游泳、釣魚等行為，屬於高風險水域，該名溺水民眾未遵守規定從事水域活動，才發生意外事故。

勇消吳恩碩身後遺留一對兒女、妻子

消防單位研判，因水勢過於洶湧，加上需深入漩流區救援，才導致船艇翻覆，而且溪水中可能隱藏著暗流將人捲入，才會如此嚴重。

請繼續往下閱讀...

新北市消防局調查，新店廣興橋下游瀑布昨下午傳出在該處現SUP立漿的陳姓男子失蹤，第一梯次救援的五名消防義消中，也因水流湍急翻覆，造成陳男溺斃、吳姓消防員殉職，另兩名消防、義消仍命危意外；消防局初步了解，該處水域受近來東北部及丹娜絲颱風外圍環流影響，水勢湍急、暗流洶湧，加上颱風山區降雨，水文改變，導致穿著救生衣的消防員操船搜救時也翻覆。

該水域非觀光遊憩及戲水區域

不過，據水利人士指出，該水域因非屬於觀光遊憩及戲水區域，因此沒有觀光管理單位，而所在地的粗坑壩為台電的發電附屬設施，因此設施管理單位為台電桂山發電廠，但台電對戲水事故難有防範責任。

這次救援事故殉職的卅七歲消防員吳恩碩，是警專廿七期畢業，擔任消防員十七年，任事積極，目前為分隊主要的救護出勤人員、救人無數，個性樂天，也積極教導後輩，而吳恩碩篤信基督教，把工作當作修行，他經常在臉書上，積極推動消防員基層制度改善，也曾在臉書發文感恩：「很幸運的一男一女湊成好字」，他此次不幸殉職，留下妻子及九個月、三歲的年幼兒女，令同事均相當難過。

吳恩碩熱愛消防工作，他曾分享：「每件救護案件需要保持第一次出勤的謹慎去面對」，他也曾說，「能在生與死的邊緣與死神爭奪一個個沒勾成的靈魂，不僅終止家庭悲劇的上演，更能讓患者重拾人生解鎖成就搏得版面」；未料樂觀的吳恩碩遭竟遇此噩耗。

☆民眾如遇同居關係暴力情形，可撥打113保護專線，或向各地方政府家庭暴力防治中心求助。☆

新北市警消人員昨天下午前往新店區新店溪廣興 橋下游瀑布援救溺水民眾時，消防員的搜救船艇翻 覆，造成一名消防員殉職。 （擷取自記者爆料網）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法