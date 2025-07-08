林沛祥高齡母肇事害婦截肢 鄭文婷爆僅賠6萬

2025/07/08 05:30

〔記者俞肇福／基隆報導〕民進黨基隆市議員鄭文婷昨天（七日）在廣播節目中提到，國民黨立委林沛祥的媽媽、前立委徐少萍二○二三年四月曾與鄭姓女騎士發生擦撞，鄭女後來截肢、二○二五年七月一日去世，鄭文婷指「一條腿賠六萬元，不厚道」。林沛祥面對媒體說，對方過世，他萬分遺憾與沉重。鄭文婷痛批，「從鄭女往生迄今，鄭女都還沒出殯，林沛祥、徐少萍二人也都沒問過人家靈堂在哪？」

女騎士過世被批不聞問 林沛祥：全力協助

林沛祥昨天晚間表示，他不清楚鄭文婷在節目的具體發言內容，但針對車禍事件，已經於日前在臉書上說明。如果，家屬對此仍有任何覺得處理不妥，或是在處理過程中，有任何未盡周全，也請不吝指教，他表達誠摯尊重與關心，也希望家屬能直接與他聯繫，後續如果有任何可以協助的地方，他一定全力配合。

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根據警方資料，二○二三年四月，八十二歲的前立委徐少萍跟鄭婦發生車禍碰撞，同年七月鄭婦因蜂窩性組織炎右腿截肢，二○二四年五月徐少萍跟鄭姓婦女以六萬元和解，鄭女二○二五年七月一日死亡。

2年前車禍 徐少萍駕照逾期未換

鄭文婷說，這件擦撞車禍，雖然雙方都有過失，但被害人傷勢是一條腿截肢的重傷害，「六萬元換一條腿」並不厚道。她說，二○二三年徐少萍與鄭婦發生車禍時，徐少萍當時八十二歲，是高齡駕駛，也是「無照駕駛」；經查證，徐少萍有駕照，但是發生車禍時，駕照逾期未更換。

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