賣學員仿品 古董高級鑑定師判吐還百萬

士林地院判天荷藝術品公司黃姓女執行長，須賠一百零八萬餘元給學員。（資料照）

2025/07/08 05:30

〔記者劉詠韻／台北報導〕具備中國陶瓷高級鑑定師資格、天荷藝術品公司黃姓女執行長，被控以「古董投資致富課程」招攬學員，實際販售現代仿製古董牟利，學員羅男投擲逾百萬元購買九件古董送鑑後，驚覺全為仿品。士林地院審理，判黃女須賠一百零八萬餘元。全案仍可上訴。

判決指出，羅男於二○二一年繳交八萬八千元參加黃女開設的古董鑑識課程，並獲贈一件名為「綠軸絞胎蓋盒」的古董。期間，黃女透過LINE群組張貼「精藏品週報」，聲稱所售古董來自海外藏家，具高轉售獲利空間。羅男花費逾百萬元購買包含宋瓷、清朝琺瑯瓶、齊白石字畫等古董，但經鑑定驚覺全是仿品，市值甚至不到支付金額的十分之一，讓他怒提民事訴訟，要求返還價金並主張遭詐欺。

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網路低價購得 轉賣學員

黃女辯稱，她具多項鑑定師證照，並強調學員報名即獲贈古董，非屬買賣行為，也已盡專業能力挑選最佳物件，販售前曾提醒「風險自負」，認為學員應自行評估經濟條件與喜好選購，否認詐欺意圖。

法官認為，黃女明知古董來源多數來自網路拍賣平台，真品機率低，卻未主動揭露來源及風險，反以專業背景營造信賴關係，構成有義務卻故意不告知的隱匿行為，在法律上已構成詐欺行為。此外，羅男雖於二○二二年得知仿品事實，卻遲至二○二三年才通知解除契約，已逾民法規定的六個月期限，喪失解除契約權，無法以瑕疵擔保請求退費；但基於不當得利，判處黃女仍應返還扣除部分成本後的價金一百零八萬七六二八元。

刑事局詐欺犯罪防制中心股長洪丞奇表示，法官認定被告黃女構成詐欺罪，關鍵在於故意隱匿重要資訊並利用專業背景製造信任，導致買家誤信而受損。本案中，黃女未揭露古董的真實來源，卻以「中國陶瓷高級鑑定師」身份營造專業可信形象，誘導羅男相信所購古董為真品且具投資價值；反之，若賣家已充分揭露風險，例如明確告知「物品未經鑑定，真偽不明」，買家自行承擔風險，則較難認定詐欺成立。

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