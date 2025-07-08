走私4512顆鸚鵡蛋 陸海空接力轉運中國

嫌犯在蛋殼上以編號標註品種。（中央社）

2025/07/08 05:30

獲利逾五六八萬元

〔記者俞肇福／連江報導〕地檢署與海巡署聯手破獲國內史上最大宗保育類鸚鵡受精卵走私案！以張姓、楊姓本國男子為首的跨國犯罪集團，從泰國、越南大量收購保育類鸚鵡蛋，利用合法文件掩護進口，以金門、馬祖為轉運跳板，再透過空運、陸運、漁船接駁的「陸空海三棲接力運輸」模式，走私四五一二顆保育類鸚鵡受精卵運往中國牟利，獲利估逾五六八萬元。

跨國犯罪 十一嫌起訴

連江地檢署主任檢察官蔡杰承指出，檢方依違反「野生動物保育法」、「動物傳染病防治條例」、「洗錢防制法」等罪，將十一名被告提起公訴，並對張、楊二名主嫌從重求刑，並聲請沒收犯罪所得。

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海巡署偵防分署連江查緝隊獲報，有走私販賣保育類禽鳥集團與中國、越南等地不法分子勾結，將保育類鸚鵡受精卵走私出入境，連江地檢署組成專案小組，展開跨國查緝行動。

蔡杰承表示，張、楊等嫌組織跨國保育類動物繁殖販賣一條龍服務的產業鏈，自東南亞等地收購保育類鸚鵡受精卵後，以合法飼養場取得的CITES（瀕危野生動植物國際貿易公約）附錄物種進出口許可文件當掩護，進口保育類鸚鵡受精卵，在南投、雲林等地設立鳥禽繁殖場。

金馬淪走私轉運站

由於駐機場、碼頭的海關人員無法當場鑑定鳥蛋品種，嫌犯再透過「陸海空三棲接力出貨」方式，以離島馬祖、金門當作轉運站，從台中機場走私運送到金門、馬祖後，委由當地漁船將保育類鸚鵡蛋載運出海，在海上交給中國的接應漁船，規避出口與動物檢疫程序，總計非法輸出四五一二顆鸚鵡受精卵到中國，獲利五六八萬餘元，其中包含稀有物種非洲灰鸚鵡、琉璃金剛鸚鵡等五百七十顆受精卵。

以張姓男子為首的11人不法集團，2024年起非法走私瀕臨絕種的珍稀保育類鸚鵡受精蛋到中國販賣。（連江地檢署提供）

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