家暴受保護人 必要時可申請庇護所

謝男曾PO全家福相片。（記者徐聖倫翻攝）

2025/07/08 05:30

〔記者陳奕劭／新北報導〕新北市土城區昨天發生一起駭人凶殺案，有家暴紀錄的四十六歲謝姓男子，開車衝撞妻子與小姨子，並砍殺兩女致死，當事人雖獲得保護令，仍不幸命喪黃泉。婦女救援基金會執行長杜瑛秋表示，當事人即使獲得保護令協助，生命仍可能面臨風險，建議時刻保持警惕，必要時可申請庇護所免費服務。

保護令八成有效

仍須時刻保持警惕

杜瑛秋說，雖然當事人聲請保護令後，能獲得遠離令、遷出令等協助，但仍可能會遇到執著的相對人鑽法律漏洞，且警察無法二十四小時全天守候，保護令即便生效，仍無法完全保障受暴人的生命安全。

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她指出，聲請保護令後，當事人仍須必須留意自己的安全，當心周遭環境，一旦發現遭到跟蹤或騷擾，應立刻報警。若當事人擔心自己與子女的安危，可透過警方與社工協助，申請進入免費的庇護所緊急安置，雖然錯在施暴者，但受害者往往過著更辛苦的生活。

杜瑛秋說明，保護令不只能保護當事人，也可命相對人完成處遇計畫，緩和情緒，雖然保護令大約八成有效，但仍存在少數人格違常的案例，建議當事人即使取得保護令，還是要隨時提高警覺。

新北市社會局表示，今年自五月接獲當事人通報家暴案件後，持續提供服務至今，將全力配合檢方調查，釐清事發過程，並協助家屬處理後續事宜。

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