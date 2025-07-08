昨開保護令審核庭 家暴夫就尾隨殺人…

謝男被警方逮捕，帶回土城分局。（記者徐聖倫翻攝）

2025/07/08 05:30

社工陪同隔離開庭 聞死訊悲痛

〔記者王定傳、陳奕劭／台北報導〕新北市土城區昨發生四十六歲謝姓男子當街殺死張姓妻子、小姨子重大命案，令人遺憾的是，謝男違反家暴保護令，新北檢方當天複訊後予以無保請回，不料，新北地院昨上午開謝妻五月聲請的通常保護令審核庭，據了解，開庭時，社工陪同家暴保護令受保護人張女到場，還走特別通道與謝男隔離，當時社工在場等待半小時，等謝男離開法院後，才保護被害人搭乘計程車安全離去，卻仍發生憾事，該名社工得知張女死訊，情緒相當激動、難過。

本案發生後，檢方也已即時通報財團法人犯罪被害人保護協會台灣新北分會啟動被害人保護機制，聯繫被害人家屬，提供心理關懷與法律諮詢協助，提供即時支持與照顧。

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檢：砸物未傷人才無保請回

此外，死者之一的謝男妻子在案發前就曾因家暴問題，向法院聲請核發保護令獲准，六日晚間，謝前往被害者住處鬧場，摔東西而涉違反保護令，新北檢方當晚複訊後予以無保請回，外界質疑，謝男違反保護令，為何讓他訊後離開？據了解，檢方當時審酌謝是第一次違反保護令，且僅是破壞物品，未對被害人直接進行傷害，因犯罪情節尚屬輕微，而予以請回；怎料，謝男昨就犯下這場慘忍的當街凶殺案。

新北地檢署指出，謝男公然在馬路行凶，殘殺被害人，犯行手段殘忍惡劣，將速查嚴辦、從重追訴，嚴懲不貸，以慰死者及被害人家屬，並維護國人安全。

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