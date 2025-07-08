殺妻渣男 撩妹約炮／落網自稱精神病想卸責

謝男殺人的驚悚過程被民眾拍下。（記者徐聖倫翻攝）

2025/07/08 05:30

〔記者徐聖倫／新北報導〕昨天在新北市土城當街殺害妻子及小姨子的四十六歲謝姓凶嫌，長期有家暴紀錄，新北地院今年六月才核發緊急保護令，但謝男無視家暴令，去妻子家中鬧事被警方逮捕後，未反省自身錯誤，昨上午新北地院還開謝妻五月聲請的通常家暴令審核庭，事後竟遷怒妻子，當街逞凶奪走兩命。警方查出，已婚的謝男不僅冷血，還很渣，曾在社群軟體大方約炮，昨被逮時竟在警局內崩潰大哭，說自己有精神病企圖卸責。

學生時期就交往 育兩女

承辦員警查閱手機發現，謝男不管已婚身分，在社群媒體Threads上常以露骨的用詞「撩妹」，他曾在正妹發文下留言「可以認識嗎」、「約約嗎」，還留下噁心發言稱：「我算溫柔，慢慢享受型 ，只享受過程，但我很久！」

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失業多年 全家住在娘家

據悉，謝男與張姓妻子在學生時代開始交往，最終步入禮堂，與兩個女兒同住在娘家的房子，謝男失業多年且經查有多次家暴紀錄，夫妻近兩年感情不睦，經常爭吵，今年五月間，妻子忍受不了長期受到家暴，因此訴諸法律，同月謝男搬出住處，六月廿五日保護令生效。

謝男本月五日無視緊急保護令規定不得接近妻子，逕赴妻家中要搬走剩下的物品，期間與妻子又起口角並摔東西咆哮，被警方逮捕送辦；豈料謝男交保後不反省，反加深對張女的怨念，昨上午十點新北地院開完謝妻五月聲請的通常家暴令審核庭，妻子及小姨子回家再騎機車外出，竟當街被謝男殺害，惡行令人髮指。

押返哭哭啼啼 卻未落淚

警方說，他們在緝捕過程中，看到謝男不斷在臉書更新逃逸動態，一副無所謂、開玩笑的樣子，實在令人傻眼。在彰化伸港落網後，北返途中還哭哭啼啼，但卻一滴眼淚也沒流，警方認為演戲博同情成分居多。

要求媒體採訪 警方拒絕

謝男在偵防車上向承辦員警稱，妻子不願意讓他探視女兒，一個多月見不到女兒讓他心情非常低落，謝男越講越哽咽，接著在車內崩潰大哭，就這樣從彰化一路哭回新北。進了分局後還在哭個不停，推稱自己有精神病，要求媒體來採訪，遭警方拒絕。

謝男晚間情緒平緩後，警方有試著多問一些細節，但謝男一副又要哭哭啼啼的樣子，企圖以這種方式阻擾辦案，替自己脫罪。

新北市土城昨天發生人倫悲劇，謝姓男子大白天當街將妻子、小姨子砍死，警方獲報蒐證中。（中央社）

謝姓凶嫌曾在臉書PO出全家福相片，稱自己很愛女兒。（記者徐聖倫翻攝）

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