除了王家 另兩女被詐團鎖定

台中市豐原區五口命案，綽號李團長的李女，依詐欺罪移送後十五萬元交保，並限制出境出海。 （資料照）

2025/07/07 05:30

〔記者歐素美／台中報導〕台中市警局豐原分局偵辦豐原區王姓一家五人疑因受黃金與團購投資詐騙而死亡案，警方至目前為止共傳喚五名證人，發現除了王家外，另有二名女子也被詐團鎖定，幸還在詐團養套殺的「養」階段，二女尚未有金錢損失。

二女還在「養」的階段 未有金錢損失

警方調查，王家大女兒去年透過同學張姓美容師介紹，認識團購主李女，一開始是團購洗衣精等民生用品，後李女介紹其投資黃金，每月刷卡買十五萬元黃金，但卡費由李女繳清，再匯三千元佣金給王女，王女嚐到甜頭後即拉妹妹、媽媽加入，並擴大團購開出兩百萬元支票，後李女以違約為由，要求王家賠償五百萬元，並帶王家姐妹到豐原及彰化的當舖典當機汽車及抵押位於市區的小公寓，貸款兩百萬利息每月高達八萬元，詐團「養套殺」坑死王家一家五口。

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豐原警分局五日偵訊李女、兩家當舖業者及疑似受害的二名女子。二名女子也認識張女，並過李女刷卡買黃金。但兩女供稱對方皆有清償刷卡金額，尚未有金錢損失。警方將持續擴大追查，以清查有無其他被害人或共犯。

另涉嫌居中牽線的王家大女兒同學張女，其親友表示，張女之前曾以繁衍貓咪為業，後向一家位於二樓的美髮工作室租用一隅經營美容，懷疑張女可能也是遭詐騙後再拉其他人入詐團的陷阱，對此猜測警方則反駁表示，張女並未被詐騙。

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