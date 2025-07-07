豐原5死 黃金團購李女15萬交保

台中市豐原區五口命案，綽號李團長的李女，依詐欺罪移送後十五萬元交保，並限制出境出海。 （資料照）

2025/07/07 05:30

〔記者歐素美、許國楨／台中報導〕台中市豐原區王姓一家五人疑因受黃金與團購投資詐騙而死亡，張姓美容師居中牽線介紹王家認識李姓團購主，張女四日被依詐欺罪移送法辦，遭檢方釋回並限制住居，李女則於五日依詐欺、洗錢、恐嚇等罪嫌移送，昨天凌晨以十五萬元交保，並限制出境出海，據了解，李女在檢警偵訊時全盤否認詐欺犯行，堅稱沒有強迫被害人投資黃金，反而是在幫別人投資獲利。

而對於李女只以十五萬交保，引發各界質疑，王家女婿表示，案發前從未察覺妻子與家中成員陷入詐騙陷阱，事發後才發現她們長期被人洗腦誘導投資，甚至陷入高利貸漩渦，最終全家遭遇悲劇，雖不認識李姓團購主與張姓美容師，但如今這兩名涉案人抓到了，兩人卻分獲輕保及限制住居，還能夠在外面活動，令人擔心是否有串供之虞，希望檢方可以再考量加重嚴懲。

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台中地檢署表示，案發後已指揮警方組成專案小組調查，檢察官依證據與法規，對李女予十五萬元交保並限制出境出海，張女則限制住居。專案小組五日也前往王家住所實地勘查，持續追查真相，強調全案將「勿枉勿縱」。

據了解，李女在調查中一再以身體不適要休息或需就醫未完成筆錄，檢警偵訊時，她回答問題很慢，思考很久才說「沒有」，「不是」，面對死者以外被害人和證人指控，她皆否認詐欺，堅稱是幫別人投資獲利，沒有犯罪。

檢警調查，王姓男子等一家五口，因王家么兒連續兩天未到工廠上班，工廠主管本月二日報警後，警方當晚會同鎖匠破門才發現王男一家五口已陳屍在租處二樓，死因為一氧化碳中毒身亡。

檢警根據查扣的死者手機、王家親友的證詞，追查發現王家長女透過從事美容的張姓女同學，加入「代購黃金」的LINE投資群組，之後王母及妹妹也加入，致全家陷入詐團的騙局，其中，綽號「李團長」的李女涉嫌重大。

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