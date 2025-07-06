恐嚇檢讓大家不信司法 法界：預防性收押有必要性

涉嫌在網路轉發參與京華城案的檢察官肖像和全名的男子戴瑞甯，被收押禁見。（資料照）

2025/07/06 05:30

〔記者林嘉東／台北報導〕臉書「迷因台式民主」粉絲專頁版主戴瑞甯，與女子林惠珠涉將偵辦京華城弊案的十一名檢察官照片，合成為臉部被潑灑血跡，並加註「命債、命還」的恐嚇文字後PO上社群媒體，昨均遭羈押禁見。法界人士認為，兩人散布極端暴力文字、蠱惑人心且危害社會秩序，裁定收押符合必要性及比例原則。

前台北地院法官、現為執業律師吳孟良認為，戴、林在網路上，惡意合成十一名檢官的照片，後製加上血跡，還散布「命債，命還」等極端暴力的文字，蠱惑人心，危害社會秩序、司法尊嚴與國家形象，是一種很惡劣的手段，檢察官聲押二人獲准，符合比例原則。

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吳孟良強調，檢察官也是國家公益代表人，縱使有極少數檢察官有不當行為，也不能在網路上刊登十一名檢察官染血的照片，與「命債，命還」等極端暴力文字，企圖混淆視聽，讓大家不相信司法，戴、林所為比詐欺犯更可惡，因為一般詐欺犯危害的是個人，二人的行為是詐欺所有人，危害公共法益、國家法益與社會法益，此外，他們在網路散布恐嚇訊息，讓很多人都可以看得到，有反覆實施恐嚇之虞，檢察官對二人聲請預防性羈押，有其必要性。

律師蔡志揚也認為，戴、林二人所為，不僅會讓這十一名檢察官心生恐懼，其惡意PO文有製造仇恨，與煽惑他人犯罪意圖，甚至會對檢察官人身安全造成威脅，二人貼文恐嚇檢察官的行為，觸犯恐嚇罪的刑度為二年以下之罪，所犯雖不是最輕本刑五年以上的重罪，檢察官複訊時，可能因二人否認犯行，或仍有共犯在逃，不羈押二人恐有勾串證人、共犯及滅證之虞，加上考量二人有反覆實施恐嚇之虞，才會向法院聲請預防性羈押，符合比例原則。

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