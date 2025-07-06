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    求繳錢免關駁回／學甲88槍案「藏鏡人」 要坐牢了

    台南學甲慈濟宮董事長王文宗要入監服刑了。（資料照）

    台南學甲慈濟宮董事長王文宗要入監服刑了。（資料照）

    2025/07/06 05:30

    〔記者王捷／台南報導〕台南學甲慈濟宮董事長王文宗，被控資助藏匿學甲八八槍擊案主嫌「紅龜」洪政軍，一審將他判處六月徒刑，全案未上訴而定讞。王想以罰金替代刑期，遭檢察官拒絕，王聲明異議及提抗告，高等法院台南分院認為，執行處罰是檢察官的裁量權，依此駁回抗告，王文宗須入監服刑。

    王文宗多次赴中國提供手機與支付工具，協助洪政軍逃避查緝，他替洪拍照時，沒注意到鏡子反射自己的身影，成為意外曝光的「藏鏡人」。

    台南地院依犯人隱避罪將王文宗判刑六月，可用一千元折抵一日。今年二月檢察官傳他到案，要繳罰金抵刑時，檢察官口頭告知不准易科罰金，也就是他必須入監服刑，他提出聲明異議。

    王文宗主張，同案負責接應的郭建彰、楊展華都可以易科罰金，為什麼他不行？有違平等原則，此外，他是家中經濟支柱，若入監不僅失業，患病妻兒也將無人照顧，還有兩千七百萬元貸款要還。

    南院認定王男的聲明異議無理由，王向台南高分院抗告。台南高分院指出，王男支援槍擊要犯，嚴重破壞司法秩序，同案郭、楊二人的藏匿行為相對輕微，而且判決中的「如易科罰金」是折抵標準，至於怎麼處罰是檢察官裁量權，檢察官未逾越裁量權範圍，也未違反程序正義或平等原則，因此駁回，不得再抗告。

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