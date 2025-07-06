豐原5死》美容師仲介團購黃金詐騙 又有人受害

張姓美容師牽線王家團購黃金，遭限制住居。（取自張女IG）

2025/07/06 05:30

〔記者張軒哲／台中報導〕團購黃金騙局，受害對象不止王家！同住台中市豐原區的A女，昨天出面指控，張姓美容師也介紹她認識李姓團購主（李團長），她刷卡一百多萬元買黃金，但李女後來卻不幫忙繳款，害得她一張國泰世華信用卡被停卡，所幸自己沒有過多損失。

揪一般團購 再拉代購黃金

A女認為，整個過程就是養、套、殺，而她是在被「養」的階段，還沒被套殺，呼籲大家要小心詐騙陷阱。

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A女說，她與張女是朋友，張女本來就有債務問題，不過張女說李團購主幫忙還清，張女後來介紹她認識李團長，沒想到也誤入團購黃金詐騙陷阱。A女說，一開始只說要團購，她的存款不多，還去跟朋友借錢，李女建議她用車子借款，團購棉被、洗衣精等物，因為她也認識王家大女兒，王女也有向李團長批貨，她曾打電話詢問王女團購的事，當時王女還不知團購有詐，跟她說團購應該沒問題。

A女表示，後來李女開始介紹投資黃金，表示每個月刷卡買黃金，可以得到三千元佣金，每個月十五萬元的信用卡刷卡費，李女會為她繳納，但後來有一張信用卡刷黃金的消費，因為沒繳費被停卡。

見5死新聞 驚覺掉進圈套

A女說，這個團購網LINE群組約有六、七個人，人數始終沒有增減，她懷疑是一個人分飾多角大唱雙簧，而一開始買東西，都會列出明細，後來就沒有再列出明細，她最後覺得可能被騙，就不再投資，見到王女一家五口死亡新聞後，非常難過，也驚覺自己當初確實掉進圈套。

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