為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    熱搜
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　社會

    豐原5死》美容師仲介團購黃金詐騙 又有人受害

    張姓美容師牽線王家團購黃金，遭限制住居。（取自張女IG）

    張姓美容師牽線王家團購黃金，遭限制住居。（取自張女IG）

    2025/07/06 05:30

    〔記者張軒哲／台中報導〕團購黃金騙局，受害對象不止王家！同住台中市豐原區的A女，昨天出面指控，張姓美容師也介紹她認識李姓團購主（李團長），她刷卡一百多萬元買黃金，但李女後來卻不幫忙繳款，害得她一張國泰世華信用卡被停卡，所幸自己沒有過多損失。

    揪一般團購 再拉代購黃金

    A女認為，整個過程就是養、套、殺，而她是在被「養」的階段，還沒被套殺，呼籲大家要小心詐騙陷阱。

    A女說，她與張女是朋友，張女本來就有債務問題，不過張女說李團購主幫忙還清，張女後來介紹她認識李團長，沒想到也誤入團購黃金詐騙陷阱。A女說，一開始只說要團購，她的存款不多，還去跟朋友借錢，李女建議她用車子借款，團購棉被、洗衣精等物，因為她也認識王家大女兒，王女也有向李團長批貨，她曾打電話詢問王女團購的事，當時王女還不知團購有詐，跟她說團購應該沒問題。

    A女表示，後來李女開始介紹投資黃金，表示每個月刷卡買黃金，可以得到三千元佣金，每個月十五萬元的信用卡刷卡費，李女會為她繳納，但後來有一張信用卡刷黃金的消費，因為沒繳費被停卡。

    見5死新聞 驚覺掉進圈套

    A女說，這個團購網LINE群組約有六、七個人，人數始終沒有增減，她懷疑是一個人分飾多角大唱雙簧，而一開始買東西，都會列出明細，後來就沒有再列出明細，她最後覺得可能被騙，就不再投資，見到王女一家五口死亡新聞後，非常難過，也驚覺自己當初確實掉進圈套。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    社會今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播