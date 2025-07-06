豐原5死》長女曾吐苦水 背後有黑道

王家姊妹被錢追著跑，分別將汽機車典當給當舖業者籌錢。（民眾提供）

2025/07/06 05:30

友人指李團長曾嗆：找思覺失調患者對王家下手

〔記者張軒哲／台中報導〕台中市豐原區王姓一家五口死亡，他們生前投資黃金遭到詐騙受害一事曝光後，引發民眾關注。王家兩名女兒的好友胡先生，昨天表示，去年十一月就聽聞王家投資黃金，他直覺有異，曾規勸不要再投錢，他曾收到王家姊妹傳訊息借款，還指團購主李女（李團長）曾傳訊息威脅王家小女兒，要找人砸店，要找思覺失調患者對王家不利，還稱思覺失調患者殺人不會有罪。

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嘆：爸媽辛苦一輩子 一下就被榨光

胡男出示他與王家次女的LINE對話表示，李女是張姓美容師介紹，卻害慘王家，小女兒說她們爸媽辛苦一輩子，一下就被榨光，並嘆：「唉！真的天上不會掉餡餅，還是實在工作。」

胡男說，他與王家姊妹熟識，去年十一月得知他們投資黃金，今年六月陸續收到姊妹求助，兩人都四處籌錢填補錢坑。王家大姊傳LINE給胡男稱，前兩個月已經處理（還債）五十萬、卅三萬、卅萬元，差點死掉，因為背後是黑道運作，好想死一死。

王家妹妹六月傳給胡男的訊息稱，對方說團購、投資會分紅，最後全家被搞到四處借錢，欠了一堆債；不清楚對方操作手法，之前每個月有給利潤，但過年期間卻失聯，信用卡利息超高。王家妹妹告訴他，李女是張女介紹，張女跟姊姊又認識多年，沒想到會有如此嚴重後果。

友人：從頭到尾就是個局

胡男說，從頭到尾就是一個局，標準的養、套、殺，讓你一開始分到一些小錢，最後全家都入坑，真的非常可惡。

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