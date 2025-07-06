豐原5死》李團長2月就另涉詐案被告

李姓女團購主兼債主至當舖尋找王家姊妹。（民眾提供）

2025/07/06 05:30

〔記者張軒哲、張瑞楨／台中報導〕台中市豐原區王姓一家五口死亡，檢警追查王家生前掉入投資黃金騙局一案，前天傳喚案情關鍵人、五十多歲的李姓女團購主（又稱李團長）等二人到案。李女拒絕夜間偵訊，此為她的權利，不過她一再以身體不適為由中斷警方詢問及製作筆錄，警方為免引發人權爭議，也一度安排他就醫，但似無大礙；拖拖拉拉下，直到昨天深夜警方才完成李女筆錄，依嫌疑人身分移送台中地檢署複訊。

一再稱病拖延 警詢兩天才移送

刑事訴訟法規定，檢警逮捕拘提嫌疑人後，必須在廿四小時內完成對被告的偵訊（檢警共用廿四小時），並決定是否聲請羈押、交保或請回。李女多次以身體不舒服理由，中斷警方詢問及製作筆錄的進度，包括她送醫、因病休息、拒絕夜間偵訊等所謂的障礙時間，均不計入廿四小時內，但會讓警方移送地檢署，以及檢方完成複訊的時間延後。

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詐騙前案仍偵辦中

李女體型頗壯碩，偵訊時多次宣稱身體不舒服，警方未說明李女自稱的病情，前天夜間，警方一度帶她到醫院，不久再載返豐原警分局，但李女拒絕夜間偵訊，昨天白天，李女再度稱身體不適；相關人士感覺她的配合度很差，問案人員也頭痛不已。

李女已婚，在台中豐原從事團購與黃金投資生意的糾紛頻傳，今年二月被台中市一名民眾控告詐騙，受害人向台中市警五分局報案，此案仍在偵辦中。

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