5死騙局 李團長涉案重大／討500萬 逼押房借高利貸

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2025/07/06 05:30

牽線的張姓美容師 限制住居

〔記者張軒哲、張瑞楨／台中報導〕台中市豐原區王姓一家五口死亡，檢警追查王家生前掉入投資黃金騙局一案，前天傳喚張姓美容師及李姓女團購主兼債主到案，查出張女牽線將李女介紹給王家認識，檢方昨依詐欺罪嫌將她限制住居後請回；警方認為李女涉案重大，她是安排王家代購黃金賺退佣的主操者，還牽累造成王母與兩名女兒的銀行帳戶全被列為警示帳戶，再以違約為由要求賠償五百萬元，甚至帶同及安排王家人借貸還債，疑為整個「養、套、殺」騙局的關鍵人，昨深夜將她移檢方偵辦。

李團長涉養套殺騙局 移送法辦

警方調查，王家長女透過張女介紹，認識五十多歲團購主李女（又稱李團長），一開始團購民生用品，建立信任後，李女介紹王家投資黃金，每月刷卡十五萬元代購黃金，可獲佣金三千元，李女會負責繳清卡費，長女認為獲利不錯，介紹妹妹、媽媽加入。

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據了解，王家被李女定期帶到指定地點刷卡買黃金，若反悔退出，下個月的刷卡金額就要王家自繳。今年過年後，李女宣稱家人過世、一度失聯，沒再繳卡費，王家三人信用卡利息逐月累積，財務出現缺口。

李女涉再慫恿王家擴大投資團購，王家開出二百萬元支票交給李，後來東西沒買成；今年二月李女被人指控詐騙，李的帳戶被列為警示帳戶，因王母與兩名女兒與李女有金流，三人的銀行帳戶一併被列為警示帳戶凍結。

李團長涉詐 害王家３帳戶遭凍

此時，李女涉以團購主與債權人身分，以王家違約等由，在無契約情況下，要求王家應償還包含二百萬元團購費用在內、總計五百萬元的違約金，王家姊妹還不出錢，李女介紹當舖給王家姊妹借款。

四月起，王家姊妹到處籌錢還債，並因繳納地下錢莊貸款本息陷入焦慮，包括李女在內的債主，不時登門討債，甚至威脅要砸店。王家姊妹六月廿三日先把一輛汽車與二輛機車抵押給位於台中市的當舖，得款十三萬元，後又在李女陪同及安排下，想把一間小公寓拿去抵押借款，由李女牽線介紹位於彰化縣的一家放高利貸當舖，借款二百萬元、月息高達八萬元，年息四十八％，最後未在契約上簽名，但此時王家已承受不住沉重壓力。

警方也傳喚位於豐原及彰化的當舖業者，彰化業者稱，王家姊姊想抵押公寓借款，業者則建議不如賣掉房子。

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