合成京華城案11檢血照 2嫌收押 供述不一 有串滅證、再犯之虞

臉書「迷因台式民主」粉絲專頁版主戴瑞甯，與女子林惠珠涉合成京華城案11名檢察官血照恐嚇，台北地院昨裁定羈押禁見。（資料照）

2025/07/06 05:30

〔記者林嘉東／台北報導〕台北地檢署偵辦臉書「迷因台式民主」粉絲專頁版主戴瑞甯，與女子林惠珠涉將偵辦京華城弊案的檢察官照片，合成為臉部被潑灑血跡，並加註「命債，命還」的恐嚇文字，四日向台北地院聲請羈押禁見二人，法官認為，戴、林涉犯恐嚇危害安全等罪，犯罪嫌疑重大，有串、滅證及再犯之虞，昨凌晨裁定羈押禁見。

潑灑血跡 加註命債命還恐嚇

警方本月二日發現有網友在社群軟體上刊登偵辦京華城弊案的十一名檢察官照片，照片上並刻意後製上血痕，上面寫有「命債，命還」、「記住他們的名字跟臉」等恐嚇、仇恨性圖文。台北地檢署指揮台北市警察局刑警大隊、調查局追查，掌握臉書「迷因台式民主」粉絲專頁版主戴瑞甯及女子林惠珠涉有重嫌，戴男三日下午主動到案說明，警方緊接著到台中逮捕林女。

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所為快速傳播 形成模仿效應

台北地檢署四日晚間聲押戴男、林女，台北地院十時卅分開庭，昨凌晨近一時庭訊後裁定將二人羈押禁見，北檢指出，戴、林所為，使司法人員產生恐懼及心理壓力，有藉此影響或干預個案審判的重大疑慮，且二人的所為，在網路世界快速傳播，形成模仿效應，嚴重危害司法秩序，以及人民對司法的信賴，有羈押禁見必要。

北院裁定指出，二人涉犯恐嚇危害安全、煽惑他人犯罪、非法利用個人資料、與違反個人資料保護法等罪，犯罪嫌疑重大，且彼此供述不一，有勾串共犯、證人之虞，短期內恐再犯同種類犯罪，因此裁押。

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