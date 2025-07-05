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    首頁　>　社會

    「干預審判且形成模仿」涉恐嚇檢察官２嫌聲押

    臉書「迷因台式民主」粉絲專頁版主戴瑞甯涉嫌恐嚇檢察官被聲押。（資料照）

    臉書「迷因台式民主」粉絲專頁版主戴瑞甯涉嫌恐嚇檢察官被聲押。（資料照）

    2025/07/05 05:30

    〔記者王定傳／台北報導〕臉書「迷因台式民主」粉絲專頁版主戴瑞甯及女子林惠珠，涉恐嚇偵辦京華城弊案的台北地檢署檢察官團隊，昨遭聲押禁見。北檢指出，對於任何不法，都將依法嚴辦，兩人所為使司法人員產生恐懼及心理壓力，有藉此影響或干預個案審判的重大疑慮，且形成模仿效應，嚴重危害司法秩序及人民對司法的信賴，有羈押禁見必要。

    檢警追查，戴男日前得知前台北市副市長彭振聲之妻墜樓訊息後，PO出北檢十一名檢察官肖像、姓名的合成圖，後製加上血跡及「記住他們的名字與臉」字眼，內文還寫：「聽說這些人今天在法庭上聽到彭妻的死訊，輕蔑的、不屑一顧。好像離開世界的只是一隻蚊子」，誣指並形塑檢察官冷血形象。住在台中、原是護理師的林女，除轉發圖文，還加註「命債，命還」至社群媒體Threads。

    檢方認為戴男所為，涉嫌恐嚇及意圖損害他人利益非法利用個資罪嫌，有串滅證及反覆實施之虞；林女則涉嫌煽惑他人犯罪、恐嚇及違反個資法，亦有串滅證之虞，且兩人所為使司法人員產生恐懼及心理壓力，有藉此影響或干預個案審判重大疑慮，加上圖文已快速傳播，形成模仿效應，而有羈押必要。至於林女的周姓同居男友，犯罪嫌疑不足，已請回。

    北檢強調，檢察官依法訴追犯罪及法官依法審判，不容非法暴力威脅，對於任何不法，均依法嚴辦，並呼籲民眾勿轉傳類似圖文，以免觸法。

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