扮地面師詐走７屋 律師重判25年崩潰大哭

律師蔡鴻燊。（資料照）

2025/07/05 05:30

集團首腦蔡尚岳判14年

〔記者張文川／台北報導〕檢警調去年破獲全台首見的「台版地面師」偽造遺囑詐騙遺產集團，集團首腦、全絨不動產公司負責人蔡尚岳，勾結律師兼民間公證人蔡鴻燊、法院書記官、里長、戶政辦事員、員警等公務員，偽造獨居老人代筆遺囑，過戶其不動產牟利，三年期間詐得近一點五億元。台北地院昨分依貪污行收賄、組織犯罪、加重詐欺等罪，將蔡尚岳判處十四年徒刑，蔡鴻燊重判二十五年；蔡鴻燊得知判決結果，當庭痛哭失聲。

蔡鴻燊 無悔意又干擾作證

三十九歲蔡鴻燊到庭聆判後泣訴，他什麼都不知道，為什麼判這麼重。不過北院查出，蔡鴻燊並非其自稱的無知，他共涉八案，與蔡尚岳期約抽一成得款，共收賄八百九十萬元，法官依三件違背職務收賄、五件期約賄賂罪，各處十年至十四年刑，併判廿五年。

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判決指出，蔡鴻燊身兼民間公證人，受國家委託從事認證事務，竟收賄配合認證偽造的代筆遺囑、聲明書，審理時耗費司法資源、傳喚多達二十多名證人，當證人證述對他不利時，擅自出言干擾作證，犯後態度不佳，毫無悔意。

44名被告都判有罪

全案共七件既遂、四件未遂，四十四名被告都判有罪，四十人認罪；新北地院書記官游立綸判二年八月、新北市永和區永樂里長許政鎧判三年八月、安和里長鄧長安二年六月，台北市員警駱勁達四年、土城戶籍員葉濬誼二年十月、蔡尚岳妻子七年、經理王煜堤十年。

集團先從合作里長處查探獨居老人的身家，再勾結公務員查詢個資，接著由全絨不動產公司業務假冒家人找鎖匠開門，入屋翻找權狀、謄本及印鑑等，若屋主無子嗣或繼承人長期旅外，就偽造代筆遺囑及聲明書，由蔡鴻燊用印認證，集團持以辦理繼承，盜走房產轉賣。

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