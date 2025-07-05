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    中國拳手披五星旗嗨跳 台灣勇消「KO」他奪金

    中國選手開賽後不久就被新北市消防局慈福分隊隊員陳鵬畯打趴。（取自shark78311/Threads）

    中國選手開賽後不久就被新北市消防局慈福分隊隊員陳鵬畯打趴。（取自shark78311/Threads）

    2025/07/05 05:30

    〔記者鄭景議、徐聖倫／新北報導〕第二十一屆世界警察消防運動會於美國盛大舉行，前天的一場拳擊賽事中，來自台灣的新北市消防局慈福分隊隊員陳鵬畯，於金牌戰迎戰中國選手，對手開賽前披著五星旗在拳擊場上跳躍挑釁，彷彿預告勝利，卻在開賽後迅速被陳鵬畯痛宰，陳鵬畯勇奪拳擊項目十八歲以上組金牌，讓眾多網友大呼「真暖心」，場面令人振奮。

    世界警消運動會 新北陳鵬畯披國旗慶賀

    比賽過程被台灣網友瘋傳，紛紛留言表示：「賽前多囂張，賽後多狼狽」、「Taiwan No.1」、「人狠話不多，陳鵬畯超帥」，齊心為陳鵬畯的表現喝采。

    比賽前，藍方的中國選手一登場即披五星旗誇張揮拳，不停在場上蹦跳挑釁，不過紅方陳鵬畯開賽後展現紮實實力，凌厲攻勢迅速把中國選手逼入角落，還一度把中國選手打到坐在圍繩上站不起來，最終由裁判宣布獲勝。賽後陳鵬畯披上台灣國旗，慶祝到手的勝利。

    陳鵬畯是一○七特考班畢業，目前擔任新北市消防局慈福分隊隊員，工作積極認真，平時不僅訓練不懈，更常利用休息時間加強拳擊與體能訓練，與同仁也相處融洽。據悉，他自幼即對拳擊充滿興趣，進入職場後從未中斷訓練，每周利用暇餘，固定進行五至六天的技術與體能鍛鍊，晨間常前往附近拳擊館強化實戰能力。

    陳鵬畯曾在二○二四年總統盃男子組七十一公斤級勇奪冠軍，亦於CFC街鬥大獎賽七十五公斤級封王，戰績彪炳。此次再度於世界舞台斬獲拳擊十八歲以上組冠軍，為台灣爭光。

    新北消防局長：全體消防的榮耀與驕傲

    新北消防局長陳崇岳表示，陳鵬畯不僅是救災救護的堅實力量，亦透過自我鍛鍊提升體能，強化任務執行力。此次代表台灣出征並奪金，是全體消防人員的榮耀與驕傲。

    中國選手一上場就披著五星旗繞行拳擊場跳躍挑釁。 （取自shark78311/Threads）

    中國選手一上場就披著五星旗繞行拳擊場跳躍挑釁。 （取自shark78311/Threads）

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