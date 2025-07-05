豐原５死／有求援未報案 法界：錯失止血太可惜

豐原五口詐騙命案，警方傳喚兩名關係人到案說明，漏夜偵訊。（記者張軒哲攝）

2025/07/05 05:30

遇詐最佳停損止血：報警

〔記者張軒哲、蔡淑媛／台中報導〕台中市豐原區王姓一家五口，掉入黃金投資騙局，二日被親友發現陳屍租屋處。令人遺憾的是，王家曾向議員與警方諮詢，但未正式報案，律師分析說，王家最終未報警提告，錯失止血機會，實在很可惜，受害人常有不願承認或不願面對現實之心，最佳方法是停損止血，斷絕與詐團的聯繫，迅速向警方或可協助的單位求助。

執業律師陳鶴儀說，王家第一時間沒果斷報警，錯失止血契機，這是此案關鍵，遇到詐騙或疑似詐騙，最佳方法是先向他人詢問、確認，不管是各警分局或派出所、警政署一六五、鄉鎮公所、地方民意代表提供的法律諮詢，都可以諮詢參考。

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陳鶴儀指出，更重要的是，不要再匯錢或交錢，停止繼續陷在詐欺集團設定的騙局內，避免損失持續擴大。

他強調，受騙者常有不願承認，或不願面對現實的心態，詐騙集團即利用此心態，持續威逼利誘，讓被害人越陷越深，所以當自己懷疑遇到詐騙，務必停止繼續被騙，斷絕與詐團聯繫，立即跟周邊可協助的單位聯繫確認。

台中市府社會局指出，若家庭因詐騙或負債導致經濟陷入困境，社會局可以轉介政府及民間經濟扶助資源、提供法律諮詢管道或服務、提供債務協商等協助。

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