豐原５死／肉攤打工貼家用 闆娘痛失助手淚崩

王男在豬肉攤打工多年，老闆娘難過得力助手往生，打烊休息。（記者張軒哲攝）

2025/07/05 05:30

〔記者張軒哲／台中報導〕台中市豐原區王姓一家五口，疑投資金豆遭詐騙上千萬元，以及負債約一千萬元。鄰居說，死者之一的王妻是媽祖的虔誠信徒，曾於媽祖遶境時擔任志工，夫妻除了經營軍用品社，丈夫王男為了貼捕家用，白天還去豬肉攤打工，豬肉攤老闆娘得知王男一家五人的死訊後，難過得一度淚崩，還因過於傷懷無心做生意，昨天提早打烊。

無心做生意 昨天提早打烊

王妻生前曾向好友林先生求助，林先生感嘆說，她篤信媽祖，參加過白沙屯媽祖遶境，還擔任過志工；之前與王妻聊天時，曾談到時下詐騙橫行，王妻還曾提及，不少詐案的詐騙情節很離譜，她很詫異怎麼會被騙。

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王家三名子女中，僅次女結婚。據了解，職業軍人退役的次女，上個月剛找到新工作，在一間連鎖咖啡店台中總部工廠任職包裝人員，她曾向同事透露，家中欠下巨款，鬱鬱寡歡；王家小兒子也曾向工廠的要好同事，傾訴家中負債壓力很大，全家人被債務逼得瀕臨崩潰。

王家二女兒的夫婿是駐守屏東縣一處基地的職業軍人，他得知噩耗，趕緊北上處理後事，四日下午王家五人的牌位設置完成，除了女婿在靈堂守靈，王父當兵時期的同袍好友看到新聞報導，也趕來上香致哀。

王家經營生存遊戲與軍用品社十多年，有網友表示，就讀高中時就曾去過王家的店，還跟老闆組成的槍隊打生存遊戲；另外，王父為了補貼每月二萬二千元店租，白天在一間豬肉攤打工，豬肉攤老闆娘得知王家五口均殞命後，傷心不已。

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