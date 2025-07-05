豐原５死／帶去錢莊 債主列嫌疑人送辦

張姓美容師的母親（左）與男友（右）前往豐原分局偵查隊找張女，但未見到人，二人待五分鐘就離開。（記者張軒哲攝）

2025/07/05 05:30

債主要王家抵押房產

借兩百萬 月息要八萬

〔記者張軒哲／台中報導〕檢警偵辦台中市豐原區王家五名死者生前投資金豆遭詐案，查出居中牽線介紹王家投資及代購的是張姓美容師，還有李姓女債主帶著王家人去借款及疑陪同抵押房產。台中市警豐原分局辦案人員昨天傳喚張女及李女到案，詢問後認為李女涉入案件，昨天深夜將她列為案件嫌疑人，移送台中地檢署複訊；張女漏夜詢問中。

豐原警方昨天中午前往張家將張女帶走，張女的母親及其男友得知後，前往豐原分局偵查隊找張女，但未見到，二人待五分鐘就離開。張母說：「女兒被警方載走了。」女兒與王家長女只是一般同學，王女認為女兒日子過得不錯，曾加以詢問，女兒說她靠做美容賺錢。

請繼續往下閱讀...

據了解，王家被騙金額恐達上千萬元，又向地下錢莊與當舖借款，負債也十分沉重。近期討債公司多次上門催債，李女也曾多次上門討債，甚至帶王家姊妹到當舖借款還債及疑帶著王家人去抵押房產，強調王家欠她數百萬元。

台中市議員謝志忠說，王家長女的張姓女同學，在豐原開個人美容工作室，王妻也熟識張女，也會去做臉。王家向他求助時說，全家人就是太信任張女，張女介紹王家，每月刷信用卡買十五萬元黃金，再把黃金交給中間人，中間人會把信用卡的消費繳清，再匯款代購費用三○○○元。

王家嘆：太信任美容師

謝還說，張女也介紹王家購買二百萬元的團購商品，王家開出四張各五十萬元，合計二百萬元支票給對方，但王家卻不知團購商品名稱，直到張女捲入詐騙，連帶王家的銀行帳戶，全都被列為警示帳戶，團購主口頭告知王家違約，要償還五百萬元，王家需錢孔急。

接著就有不明人士帶王男夫妻，拿名下的台中市公寓，到彰化一家當舖抵押借款二百萬元，王男夫妻說這筆借款每月利息八萬元（年息四十八％），不過尚未最後簽字。後來李女見王家大門深鎖且失聯，曾到豐原當舖找王姓姊妹，指王家欠她幾百萬元，原本要協助將王父另一棟租人的公寓賣掉還債，依此研判就是李女帶著王家押房借貸。

至於死者手機訊息，則送至台中市警局刑事警察大隊數位鑑識，因手機需解鎖，至少要兩週才能檢閱訊息。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法