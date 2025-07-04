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    自由日日shoot》2女婿抱愛妻遺物 哀戚不語

    台中市豐原區一家五口陳屍命案，家屬在檢察官陪同相驗後，不發一語離開殯葬處。（記者廖耀東攝）

    台中市豐原區一家五口陳屍命案，家屬在檢察官陪同相驗後，不發一語離開殯葬處。（記者廖耀東攝）

    2025/07/04 05:30

    〔記者張軒哲、歐素美／台中報導〕台中市豐原區王姓一家五口死亡憾事，台中地檢署檢察官汪思翰昨天於殯儀館相驗，死者家屬在現場協助釐清案情，王家次女的丈夫是職業軍人，從屏東趕來認屍，他神情哀戚，抱著一箱愛妻遺物，不發一語。

    王家經營生存遊戲與軍用品社十多年，以每月二萬二千元租金租下整棟四樓，一樓營業，樓上當住家，五人遺體二日被發現後，王妻的弟弟，次女的丈夫，王男的外甥女，趕到殯儀館處理後事，房東也到現場協助，眾人相當哀傷，對於媒體詢問皆無回應，次女的丈夫眼神空洞，一旁的朋友頻頻拍肩安慰，他沒有回應任何問題。

    家屬隨後由殯儀館至豐原住處，在禮儀人員帶領下準備進屋招魂，禮儀人員事前問房東如何打開大門，但試了多次仍打不開，最後通知一名鎖匠前來開鎖，仍無法打開，再通知另一名鎖匠到場，兩人合力花了一小時多才打開門，死者家屬才順利進屋。

    家屬先打開一樓的封鎖線，進屋後先看到二尊神像，家屬表情哀傷，不發一語，哀戚場景令人鼻酸。

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