自由日日shoot》遇詐欠巨債 可循法扶、清算免除欠款

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2025/07/04 05:30

〔記者蔡淑媛、林嘉東／綜合報導〕台中市豐原區王姓一家五口疑遭投資詐騙又被逼債，生前曾向議員、警方求助，前中山醫大校長、精神科醫師賴德仁分析，這家人雖對外求援，但可能有內心矛盾，感到愧疚、自責、家醜不外揚等心情，或遭人威脅，出現多元壓力，應趕快求助身心科醫師、心理諮商或生命線等，旁人發現也要介入幫忙當事人，向心理衛生單位求助。另外，在法律上也有管道可求助，不必要走上絕路。

「不要在憂鬱、情緒不穩時做重大決定！」，也是中市自殺防治及精神諮詢委員會委員賴德仁說，除尋求經濟、法律支援，也應求助心理、精神的支持，當情緒變好了，就會發現「留得青山在，不怕沒柴燒」。

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別在情緒不穩時做重大決定

財團法人法律扶助基金會基隆分會長蔡志揚律師指出，被害人被詐團騙光積蓄，遭錢莊逼債走投無路時，可向法扶申請扶助律師協助，向警方報案追緝詐團成員，設法追回積蓄；至於欠錢莊的債務，可透過民事訴訟主張，年息超過百分之十六的部分不用償還，並可與錢莊進行債務協商分期償還欠款。

還有破產法可用

律師陳鳳暘指出，被害人挨詐沒錢請律師時，可請求法律扶助，向檢方提起刑事詐欺告訴，檢察官將詐團起訴後，被害人可提刑事附帶民事訴訟，依「債務人清償管理辦法」向法院聲請清算程序，因被害人已破產無力償還，不用償還欠款；若被害人尚有能力還債，則循更生程序，與債權人進行債務協商，償還欠款。

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