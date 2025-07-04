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    自由日日shoot》上當舖借13萬 3汽機車被拖走

    當舖業者在地面留下取回等字樣。（記者歐素美攝）

    當舖業者在地面留下取回等字樣。（記者歐素美攝）

    2025/07/04 05:30

    〔記者歐素美／台中報導〕豐原一家五口生前疑遭投資詐騙而債臺高築，除了有疑似地下錢莊的人來討債，當舖業者並於一日，將王家的三輛機汽車牽走，當舖業者表示，王家姊妹共典當借貸十三萬元，欠當舖算少的，據了解，王家外債有數百萬元，甚至恐達上千萬元。

    王家在豐原區經營軍用品店已有十多年，幾乎全年無休，相當勤奮。鄰居表示，近半年來，常有人到店裡討債，六月卅日有人到王家討債，還宣稱「就算少算一百萬元，王家還欠好幾百萬」，七月一日起，軍用品店就沒有開門營業。

    豐原一家當舖則於七月一日，到王家拖走姊姊的一輛汽車，以及妹妹的兩輛機車。當舖業者接受媒體訪問時表示，王家姊姊幾個月前曾借款五萬元，由一名李姓小姐代為結清；日前姊妹又一起來典借十三萬元，姊妹還提及投資黃金。

    當舖業者表示，曾詢問姊姊是否遭詐騙？姊姊強調，是朋友介紹的正常投資，不料，李小姐日前到當舖詢問是否有王家姊妹的消息，李小姐還說，要協助王家抵押房子貸款還債，就缺最後的印鑑證明，卻找不到姊妹。

    家前留下「取回」等字

    當舖隨即嘗試連絡王家姊妹，也同樣連絡不上，當舖擔心債權不保，才趕緊到王家拖車，並留下當舖名字與「取回」等字。該當舖業者強調，據他了解，王家欠債頗多，他的當舖只借十三萬元，「算是少的」。

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