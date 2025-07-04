自由日日shoot》5成年人都有正當職業 夫妻開店10多年幾無休

台中市王家在豐原區經營生存遊戲及軍用品店十多年，幾乎全年無休。（中央社）

2025/07/04 05:30

軍品店獲網路好評

〔記者歐素美、張軒哲、蔡淑媛／台中報導〕一家五口輕生的台中市王家在豐原區經營生存遊戲及軍用品店十多年，幾乎全年無休，很多阿兵哥都會去購買軍用品，網路評價相當高，一家五人都有正當職業，不料，七月一日該店即未開門營業，鄰居以為全家出遊，沒想到發生悲劇，房東夫妻前日陪同警方從屋內走出時，被屋內慘狀嚇得滿臉驚恐，雙腿

都軟了。

大女兒未婚 開工作室

鄰居表示，六十二歲的王男與妻一起經營軍警用品店，王男也常到市場豬肉攤打工；大女兒未婚，經營香氛工作室；二女兒職業軍人退役後曾從事團購事業，已婚的二女兒，丈夫也是職業軍人，在屏東空軍服役，二女兒與娘家人同住；小兒子則在機械工廠上班。

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廿八歲王家小兒子生前曾傳訊給工廠主管，透露自己低潮，他於六月卅日周一還正常到工廠上班，但七月一日及二日皆曠職，主管一日曾到王家敲門，卻沒人應門，二日直覺有異而報警。

28歲兒週一還正常上班

鄰居指出，王家夫妻經營的生存遊戲及軍用品店，在Google獲得4.9顆星好評，平常都是老夫婦顧店，兩人會在騎樓掃地，或坐在騎樓乘涼，約半年前曾因債主登門要債，罕見地歇業一天，前幾天也見到女債主來討債。

鄰居說，王家店面七月一日之後就沒開，鄰居以為全家出遊，沒想到發生悲劇，前天房東夫妻陪同警方從屋內走出時，一度雙腿癱軟，神情驚恐。

台中市政府社會局指出，王家不是中低或低收入戶，沒有福利身分，也無社會局的服務紀錄。

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