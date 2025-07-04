自由日日shoot》豐原5死／2度求助議員 長女堅信正常投資

台中市議員謝志忠（左）與助理（左二）兩人，協助王家三人處理詐騙事宜（謝志忠服務處提供）

2025/07/04 05:30

稱會度過難關 不去法律諮詢了

〔記者張軒哲／台中報導〕台中市豐原區王姓一家五人疑遭投資詐騙，二日被發現陳屍屋內，王家父母上月間帶著長女向市議員謝志忠求助，他們強調全家誤入刷卡買黃金退佣金及團購的詐騙陷阱，還一度誤認是正常投資，卻遭到催討債務，威脅「恐嚇要砸店」，但謝志忠安排法律諮商，他們又說不去諮商，「我們會度過難關的」，態度頗為反覆，謝志忠呼籲警方追查詐騙集團，讓五人得以安息。

月刷15萬代購黃金 退佣3千

反悔想退出 下月刷卡得自繳

謝志忠說，六月廿一日接獲王母（涂姓婦人）傳訊息求助，指「我家被詐騙，恐嚇砸店」，但當晚王母又傳訊息「已經處理好了，是誤會」，六月廿五日下午王姓夫妻與大女兒到服務處，與他面談一個多小時，約好隔天法律諮詢，但隔天王母又傳訊息，「不去法律諮詢了，謝謝議員的幫助與開導，我們會度過難關的」。

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謝志忠說，他們來訪時滿臉無助，顯然已走投無路，他提供很多建議。他指出，依王母等人描述，一開始是長女的美容師友人，介紹他們刷信用卡，每個月買十五萬元的黃金，再交給中間人，對方會繳清卡費，還會再匯代購費三千元，王家人拿到代購佣金嚐到甜頭，逐漸陷入無底洞，只能定期被帶到指定地點持續刷卡，若是想反悔退出，下個月的刷卡金額就要自己繳款。

兩百萬加入團購 倒賠五百萬

中市一間小公寓被騙去抵押

他表示，王家還說，在刷卡買黃金之外，另有二百萬元團購詐騙，這名美容師介紹王家加入團購，王家開出四張各五十萬元支票，合計二百萬元給對方，但說不出團購商品，什麼東西都沒拿到，直到美容師捲入詐騙，連帶讓王家也被列為警示帳戶，團購主口頭告知王家違約，前後加總要償還五百萬元，還帶王家夫妻把台中市一間小公寓，抵押給彰化的一家當鋪借款，王家才驚覺受騙上當。

謝志忠說，與王家三人會談過程時，詐團還來電催債，語帶恐嚇說，「借錢本該還債，在網路資訊年代，難道要逃到國外？」，這些騙徒常可惡，就是用威脅跟暴力，讓人心生畏懼，王家發生憾事後，他已經將手上線索交給警方，盼真相能水落石出。

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